〈陸港盤後〉鋰電池、生技撐人氣 上證開低走高小跌1點

受到新冠變異病毒 Omicron 的消息影響，歐美股市上周五 (26 日) 出現近期罕見的大幅回檔，導致周一(29 日)A 股三大指數紛紛開低，不過鋰電池族群在寧德時代創新高的帶領下，相關個股應聲走揚，再加上生技類股在新冠疫情又出現新變化的消息之下勁揚，拉抬三大指數脫離盤中低點。

創業板指今日表現最為亮眼，主要因為創業板市值王寧德時代的帶動。此外盤面上，因為疫情因素導致航空、旅遊賣壓沈重，整體上三大指數仍是跌多漲少。

今日滬深兩市成交金額為 1.18 兆人民幣，較前一個交易日上升約 750 億人民幣，連續第 27 個交易日成交金額破兆。

港股方面，港股延續上周五的弱勢，美團財報不如預期、博弈股重挫，恒大概念股崩盤，再加上市場仍籠罩在新冠變種病毒的不確定因素上，導致恒指周一開低走低。

美團 (3690-HK) 公布 2018 年以來最差業績，該公司第三季虧損近百億人民幣，去年同期純益達 63 億人民幣，股價一度崩跌 9%，收盤則跌幅縮小至 7.1%。

澳門賭博集團太陽城創辦人周焯華因在中國違法營經賭場在澳門遭到逮捕，利空消息重挫港股博弈概念股，金沙中國 (1928-HK) 大跌 5.7%、銀河娛樂重挫 5.3%。

截至收盤，上證綜指小跌 0.04%，報 3562.7 點；科創 50 指數上漲 0.77%，報 1471.23 點；深證成指小漲 0.22%，報 14810.2 點；創業板指上揚 1%，報 3503.41 點。

恒生指數下滑 0.95%，報 23852.24 點、恒生科技指數下跌 0.86%，報 6099.35 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 32.84 億元，其中滬股通買超人民幣 5.8 億元，深股通買超人民幣 27.04 億元。

法人觀點

東吳證券認為，上證繼續維持震盪，而深證、創業板指、科創 50 等多個指數趨勢並未轉差，整體來看仍是偏樂觀。半導體、新能源、抗通膨族群可繼續留意相關投資機會，防疫概念股因已有不小跌幅，在消息刺激下短線有機會反彈，但投資人應留意龍頭個股並少量加碼即可，不宜大量追高。