德政府官員：特斯拉德國柏林廠有望今年底前產出首輛電動車

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 位在德國柏林的超級工廠即將投產。最新的柏林超級工廠環評會於週一結束。德國布蘭登堡邦經濟部長 Jörg Steinbach 表示，他預期柏林廠將會在今年底前產出首輛電動車 Model Y。

Steinbach 認為，近期工作小組會議上提出的任何反對意見，應該都不會導致太大的問題。他沒有給出特斯拉柏林超級工廠最終批准的明確時間表，但似乎對於很快就可以進行相關討論抱持樂觀看法。他也相信第一輛由柏林超級工廠組裝的 Model Y 將會在今年底前出現。

馬斯克在先前曾表示，柏林超級工廠將會專注於 Model Y 的生產，目標產量為每週 5000-10000 輛，年產量有望達到 50 萬輛。除此之外，特斯拉也計劃投資 58 億美元，以建造電池生產線。

柏林超級工廠即將投入生產，也讓總部位於德國沃爾夫斯堡的福斯汽車 (Volkswagen) 備受壓力，有報告指出，福斯汽車也計劃在德國總部附近建造新的最先進的汽車工廠，預計廠年產量年約為 25 萬輛。

福特汽車 (F-US) 執行長 Jim Farley 先前也曾表示，Model 3 如今已經成為歐洲、英國地區最暢銷電動車款，應該要開始認真看待特斯拉了。他也表示，福特計劃未來幾年內成為第二大的電動車生產商，隨後在電動車與電池相關投資計畫逐步上線上，福特期望能成為全球最大電動車生產商。