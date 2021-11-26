〈焦點股〉變種病毒重擊航空股 華航、長榮航摜壓至跌停

近來南非爆出全新 COVID-19 變種病毒「B.1.1.529」，英國率先暫停 6 個非洲國家旅客入境，市場憂心好不容易見到曙光的空運市場將再度蒙塵，受利空消息影響，航空股首當其衝，華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 今 (26) 日股價應聲摜壓至跌停。

第四季為航空業貨運傳統旺季，海轉空需求強勁，加上塞港狀況難解，運價可望維持高檔，挹注航空雙雄營運表現，華航日前看好國際客運市場漸露曙光，最快明年完全恢復，但隨著南非新變種病毒來勢洶洶，客運復甦之路恐得再緩緩。

華航昨天遭到外資大舉賣超 9.2 萬張，今天受利空消息影響，股價被打入跌停，來到 26.7 元，為近 2 周低點，午盤成交量已超越 71 萬張，可望挑戰先前創下的 114 萬天量紀錄。

長榮航盤中同步落入跌停，來到 25.85 元，午盤成交量能也突破 38 萬張，賣壓相當沉重。此外，海空運貨攬業者中菲行、台驊投控、捷迅今天均開高走低，盤中下挫 2-4%。

運輸類股成為今天的盤面弱勢指標，貨櫃雙雄盤中跌幅擴大至 4%，散裝航運股新興、裕民、台航、慧洋 - KY、四維航等也都遭到調節，股價下挫 3-5%。

長榮航看好年底銷售旺季，海運缺櫃難解，空運價格易漲難跌，11、12 月將再加入兩架 777 全貨機，預估貨運收入將再超越 10 月 89.2 億元歷史高點，並對明年貨運營收展望樂觀看待。客運方面，因台灣仍處於鎖國狀態，整體承載率僅維持約 20%。