女股神持續減持特斯拉 逢低買進羅賓漢 相中生技股Exact Sciences

「女股神」伍德（Cathie Wood）方舟投資（ARK Invest）資料顯示，旗下基金持續減持特斯拉，並逢低買進羅賓漢股票，此外也相中生技股 Exact Sciences 大舉敲進。

資料顯示，方舟的旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 賣出特斯拉 56,975 股，價值約 6,350 萬美元。女股神曾在 9 月時表示有意減持特斯拉。

根據 FactSet 數據，ARKK 去年的投資報酬率高達 152%，但今年迄今下跌 13.43%，特斯拉占該檔基金的 10.28%，是其最大成分股。特斯拉 (TSLA-US) 周三上漲 0.63% 至每股 1,116 美元。

此外，周三的資料也顯示，方舟投資旗下另一檔 ARK Fintech Innovation ETF(ARKF-US) 趁羅賓漢 (HOOD-US) 連 7 日走跌時逢低買進 233,353 股。羅賓漢周三上漲 1.19% 至每股 27.98 美元。

另外女股神似乎也向中生技股 Exact Sciences(EXAS-US)，旗下 ARKK 與 ARK Genomic Revolution ETF(ARKG-US) 一共買進 237,754 股。

Exact Sciences 是一家提供非侵入式大腸癌的檢測生技公司。該公司產品 Cologuard，使用糞便檢體進行 DNA 篩檢，找出早期的大腸癌病癥。該股周三上漲 3.57% 至每股 88.09 美元。

截稿前，方舟投資對旗下基金持股變動並未置評。