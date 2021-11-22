「最強特斯拉」Model S Plaid或明年3月在中國亮相

週一 (22 日) 特斯拉執行長馬斯克推文表示，特斯拉旗下新車款 Model S Plaid 可能將在 2022 年 3 月左右在中國正式亮相。

特斯拉豪華純電動房車 Model S Plaid 在去年 9 月發布，Model S Plaid 為改良款「Model S」的高性能版本，續航里程最長、加速度最快且風阻最低，同時還配備媲美 PS5 等級娛樂效能，號稱是特斯拉史上性能最強大的轎車。馬斯克曾豪言，Model S Plaid 比 Porsche 快，又比 Volvo 安全。

中國是特斯拉在美國以外的最大市場，也是特斯拉的出口中心。根據中國乘用車協會出口數據，特斯拉 10 月份銷售了 54391 輛國產汽車，其中 40,666 輛用於出口。

新能源汽車市場競爭日趨激烈，特斯拉正與中國與小鵬、蔚來汽車和理想等三大中資龍頭對抗 (圖片：AFP)

新能源汽車市場競爭日趨激烈，特斯拉正與中國與小鵬、蔚來汽車和理想等三大中資龍頭對抗，進入新一輪激烈的市占爭奪大戰。特斯拉第三季在中國的銷售額為 31.1 億美元，約為同期美國銷售額 64.1 億美元的 48.5%，高於去年同期的 41.4%。

投行 Bernstein 調查 1,600 位中國消費者喜愛的電動車品牌，中國熱門電動車 (EV) 品牌冠軍是比亞迪 (BYD)，而特斯拉和福斯 (Volkswagen) 位居亞季軍。若更細分為高檔市場來看，比亞迪仍排第一，特斯拉和 BMW 分別拿下第二、第三。

早前特斯拉中國官網公布，Model S Plaid 約到 2022 年底才能交車給中國客戶，但週一馬斯克把時間點大幅提早到明年 3 月左右，受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週一盤前漲逾 3%，開盤後其股價節節攀升，截稿前漲近 5%，暫報每股 1,194.73 美元。