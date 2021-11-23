特斯拉Cybertruck訂單超過127萬輛 目前仍無生產跡象

週二 (23 日) 根據最新數據顯示，特斯拉已拿下超過 127 萬輛電動皮卡車 Cybertruck 訂單，潛在收益超過 800 億美元，但目前仍然沒有生產的跡象。

特斯拉推出的電動皮卡車 Cybertruck 在 2019 年發布因車款前衛的設計而引起市場轟動，儘管正式交車的時程不確定，但特斯拉仍獲得大量訂單。特斯拉執行長馬斯克曾直言，Cybertruck 很有機會以失敗告終，因為 Cybertruck 和其他車型都不一樣，但他不在意潛在失敗風險。

根據最新數據顯示，Cybertruck 預訂計劃非常成功，一般來說，特斯拉推出新車後會很快訂單會蜂擁而至，然後隨時間逐漸減少，但 Cybertruck 的情況並非如此。

(圖片：electrek)

截至目前，Cybertruck 預訂量超過 127 萬輛，平均售價為 5.8 萬美元，預訂價值超過 800 億美元，這些積壓的訂單是特斯拉全年電動車銷量的 2 倍多 (特斯拉去年全球交車量在 50 萬輛左右)。

消息人士表示，即使新冠疫情期間，特斯拉門市和網路預購都持續收到訂單並吸納訂金。

Cybertruck 預計將於 2022 年開始交車 (圖片：特斯拉)

特斯拉電動皮卡車預訂量領先市場，目前特斯拉官網上顯示，Cybertruck 預計將於 2022 年開始交車。

特斯拉頭號對手 Rivian 推出的 R1T 電動皮卡車上月底已開始進行交車，但外界認為，真正的競賽不是哪家公司先交出第一輛電動皮卡車，而是誰實現批量生產和交付計畫。

特斯拉 (TSLA-US) 週二開盤後下跌 0.20%，暫報每股 1,154.11 美元。Rivian (RIVN-US) 上漲 1.02%，暫報每股 119.32 美元。