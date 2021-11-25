〈台灣百大集團〉十年首見台灣大投資潮 資產、稅後純益總額創新高

CRIF 中華徵信所今 (25) 日公布研究報告指出，受疫情影響，2020 年百大集團海外投資家數較前一年下滑 83 家，但卻出現十年來首見的投資台灣大浪潮，百大集團的擴張行動推升資產總額達 119 兆 8616 億元，稅後純益總額更首度突破 2 兆元大關，雙創歷史新高。

CRIF 中華徵信所指出，雖然百大集團 2020 年營收總額微幅衰退 0.01%，但資產總額攀上 119 兆 8616 億元，締新猷，年增 8.42%，值得注意的是，無懼美中貿易戰，資產成長率已連 3 年走高，達 8.42%。

CRIF 中華徵信所表示，受惠美國與中國掀起的「去中化」及「去美化」經濟戰略，促使台灣在全球供應鏈角色的黏著度更為鮮明，去年更因疫情造成全球供應鏈擔心斷鏈危機，帶來的轉單與長單效應，因而造就百大集團的獲利創新高。

調查顯示，百大集團在歷經連續 2 年稅後純益總額衰退後，去年不僅轉為正成長，稅後純益總額更高達 2 兆 176 億元，創下歷史新高，年增幅達 24.19%，顯示在產業升級、技術創新及轉型成效逐漸顯現。

去年平均純益率、平均淨值報酬率、平均產報酬率同步走高，分別攀上 11.56%、8.71% 及 3.30%，尤其是平均純益率連續 5 年維持在 10% 以上的水準，代表百大集團不追求營收成長、但維持獲利品質的策略。去年百大集團的虧損家數也從 10 個下降到 6 個集團。

調查也指出，百大集團整體海外投資家數由 2019 年的 5815 家下降到 5732 家，大減 83 家，其中，對中國 (含港澳) 投資家數僅 2580 家，下降 68 家，為歷年首見。

與此同時，百大集團反向選擇在國內進行投資佈局，因而創下十年來單一年度增加分子企業最多的一年。若回溯至 2016 年蔡總統就任以來，在不計算併購公司的基礎下，國內新設分子企業家數高達 195 家之多，相當於平均每個集團新增投資 2 家分子企業，顯見政府支持大型企業返台投資政策奏效。

CRIF 中華徵信所認為，未來在新興戰略產業上，百大集團有必要先檢視台灣在全球供應鏈的定位，並超前部署。台灣不能再把產業個別看待，因為當前是產業整合的時代，每一個新興戰略產業之間是相互連結的，產品零件的模組化是常態趨勢，每一模組化的工程裡面都會淘汰一部份跟不上整合腳步的供應商，百大集團想要找到新的位置，就必須走上整合路線。