台積電攜手聯發科 推全球首顆7奈米8K電視SoC

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 與聯發科 (2454-TW) 今 (22) 日共同宣布，推出採 7 奈米技術生產的全球首顆 8K 數位電視旗艦系統單晶片 (SoC)，預計搭載該晶片的下世代旗艦 8K 電視，將於明年在全球推出。

台積電指出，聯發科推出的全球首顆 8K 數位電視旗艦系統單晶片 Pentonic 2000，提供超高效能表現與卓越功耗效率，並具備多項強大功能，包括高速人工智慧引擎、動態畫質補償及消除 (MEMC)、多功能視訊編碼解碼、及子母畫面技術。

Pentonic 2000 除搭載最快的中央處理器及繪圖處理器外，超寬記憶體匯流排及超快速 UFS 3.1 儲存功能，也支援聯發科最快速的 Wi-Fi 6E 或 5G 數據機無線連網。

相較台積電應用於消費性電子產品的 16 奈米技術，7 奈米技術速度提升 30%，功耗降低 55%，邏輯密度增加超過 3 倍。台積電表示，7 奈米製程能讓消費性電子裝置裡強大的邊緣人工智慧，處理多項任務，如智慧升級高解析度或 4K 解析度内容提升至 8K，及快速理解使用者語音指令。

除運算效能升級，台積電 7 奈米製程的節能特性，為消費性電子產品設計提供散熱優勢。

台積電業務開發資深副總經理張曉強表示，藉由採用台積電 7 奈米製程技術，聯發科將相同於超級電腦應用能力的技術帶入客廳，提供消費者下世代多媒體體驗。