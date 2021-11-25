〈台灣百大集團〉台積電賺最多 富邦超車霖園躍台灣第一大集團

CRIF 中華徵信所今 (25) 日公布最新台灣 100 大集團調查，儘管全球去年遭遇疫情及美中貿易戰餘波影響，但稅後純益總額仍寫下首破 2 兆元的佳績，受惠宅經濟帶動電子產品需求，台積電 (2330-TW) 連續 10 年登上賺錢最多集團榜首，而富邦金更以資產總額 11 兆元，躍居台灣大型集團新龍頭，正式超越蟬聯 30 年冠軍的霖園。

CRIF 中華徵信所指出，富邦金為此次調查的最大亮點，不僅 2020 年資產總額以 11 兆 1399 億元，超越霖園集團的 11 兆 246 億元，成為新一任台灣第一大集團，同步交出稅後純益排名第 3 名、淨值排名第 4 名、營收淨額排名第 9 名的好成績。

儘管國泰金控 (2882-TW) 的合併資產總額仍高於富邦金控 (2881-TW)1.7 兆元之多，但霖園集團長期只在金融及不動產領域耕耘，反觀富邦積極多角化經營，自 2001 年成立富邦金後先後跨進電信、零售、有線電視等新領域，又以在兩岸併購銀行為金融領域發展鋪路，在成功併購日盛金後，總共花了 20 年時間，終於登上台灣集團王座。

營收總額方面，鴻海集團在消費性電子產品與電腦終端等產品外銷亮眼的加持下，去年營收微幅成長 0.38%，來到 6 兆 5092 億元，不但寫下連續 13 年稱霸續寫百大集團營收紀錄，其營收更超越第 2 至第 5 名的聯華神通、台塑、和碩、台積電四大集團營收總和，締造難以超越的新門檻。

至於賺錢最多集團排名，去年半導體三雄營運大躍進，晶圓代工龍頭台積電稅後純益交出 5187 億元的成績單，成長 49.97%，連續 10 年穩居獲利王；聯電稅後純益 475 億元，增幅高達 119.9%，一舉從第 17 名躍升至賺錢最多集團第 7 名；聯發科稅後純益 409 億元，年增 77.65%，也擠進前 10 名。

值得關注的是，本次 100 大集團有 1 家新入榜，就是由晶元光電與隆達電子公司合併後新成立的富采投控集團，去年營收成長率 48.52%、資產成長率 19.11%，雙雙達到近五年新高，富采投控 (3714-TW) 專注投入化合物半導體技術研發與生產製造 LED 產業，目前排名第 97 名。