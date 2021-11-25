110年9、10月統一發票開獎 千萬特別獎14872301

110 年 9、10 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼為「14872301」，八位數號碼全部相同者可獲得獎金 1000 萬元，200 萬元特獎號碼為「37250799」，本期中獎發票自今年 12 月 6 日開始兌領，期限至明年 3 月 7 日止。

9、10 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「14872301」；特獎 (200 萬元)「37250799」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「71086085」、「53645821」、「46626911」。

發票號碼與頭獎末 7 碼相同可獲二獎 4 萬元、三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。

此外，財政部增開六獎 1 組為「916」，末 3 碼與增開獎號相同者可各得獎金 200 元。

財政部 9-10 月期及 11-12 月期統一發票，持續增開雲端發票專屬 800 元獎 10 萬組，以鼓勵民眾多多使用「統一發票兌獎 APP」。提醒已將發票儲存於各個不同載具 (悠遊卡、一卡通或信用卡等) 的民眾，可至 APP 內將載具中的雲端發票歸戶至發票存摺中。

財政部說明，完成歸戶後，除了可隨時檢視所有消費資料外，待開獎日一到，系統就會自動對獎，幸運中獎者只要於次月 6 日起在 APP 內點選「我要領獎」，輸入資料後獎金即可匯入帳戶，24 小時皆可領取所有獎別，還不必課徵印花稅。