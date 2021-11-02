教育需求放緩Q3 Chromebook出貨年減近4成

市調機構 Canalys 最新統計，隨著各國疫情逐步趨緩、遠距教育需求漸被滿足，今年第三季全球 Chromebook 出貨量僅達約 576.5 萬台，季減 52%、年減 37%，是近兩年來單季首度出現衰退，也導致 Chromebook 市占率從第三季的 18% 下滑至 9%。

Canalys 表示，第三季 Chromebook 需求下滑，主因是美國、日本等主要教育市場需求已達到飽和，相關部門放緩相關補貼措施，且多數學校通常選擇在上半年購買新設備，導致下半年需求急凍。

從品牌廠觀察，聯想第三季 Chromebook 出貨達 140 萬台、年減 20.9%，超越以美國教育市場為主力的惠普 (HP-US)，惠普單季出貨則下滑至 109.5 萬台、年減 66.1%，宏碁 (2353-TW)、戴爾 (DELL-US) 各自出貨約 96 萬、84.5 萬台，年減幅同樣高達 28.6%、39.4%，第五名則是華碩 (2357-TW) 出貨 72.2 萬台，較去年同期也衰退約 2.3%。

Canalys 分析師 Brian Lynch 指出，過去一年 Chromebook 受惠政府、教育機構、家庭需求成長，加上谷哥 (GOOG-US) 積極將 Chrome 推向商用市場，成功擴大市占，隨著學生陸續配備、重返學校，預期短期 Chromebook 出貨將續衰退，中長期仍具利基優勢。

除 Chromebook 與教育市場連動度高外，平板電腦同樣受教育需求放緩，Canalys 統計，第三季平板電腦出貨約 3770.5 萬台，年減 14.9%，品牌廠中，除蘋果 (AAPL-US)、聯想出貨相對穩健外，包含三星、亞馬遜 (AMZN-US)、華為等出貨量都較去年衰退 2 成以上。