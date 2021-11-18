政院拍板 軍公教調薪納入約聘僱、加給調足4% 逾百萬人受惠

行政院會今 (18) 日通過軍公教員工待遇調整作業，明年元旦起調薪 4%，該案所需經費 314 億元，調整項目包括薪俸額、專業加給及主管職務加給等 3 項，均調足 4%，技工、工友及約聘僱人員都適用，合計逾百萬人受惠。

行政院發言人羅秉成於院會後記者會轉述，院長蘇貞昌指出，調高薪資含本俸、主管加給、專業加給，也包括在學校的學術研究加給，也牽涉到用業務費用進用的同仁，這些辛苦同仁都在行政團隊中戮力奉公，讓經濟成長、疫情穩定、國家進步，因此請人事總處相關部會把相關加給調足 4%。

人事總處給與福利處長林錦慧說明，111 年度軍公教員工調薪案所需經費 314 億元，中央部分 153 億元，行政院已納入「111 年度中央政府總預算案修正案」，今年 10 月 28 日函送立法院審議；地方部分 161 億元則透過中央特別統籌分配稅款予以協助。

主計總處公務預算處簡任視察吳銘修表示，蘇揆裁示臨時人員也納入調薪，據統計，中央約有 15 萬人、地方 5 萬人，所需經費中央需要 30 億元、地方 10 億元。另外，勞務承攬不屬於政府進用人員，必須由各機關本於權責，依契約評估是否加薪。

林錦慧指出，以往軍公教調薪，因臨時人員適用勞基法，和政府有簽訂契約，由各主管機關依照權責及經費狀況做調整。此次軍公教調薪約 84 萬人受惠，加上 20 萬名臨時人員，受惠人數高達百萬人。

