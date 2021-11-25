政院拍板智慧機械、5G投抵延至2024年底 資安納入優惠

行政院會今 (25) 日拍板通過「國家太空中心設置條例」草案，明訂以專責法人辦理太空發展相關事項，另外通過經濟部擬具的「產業創新條例」第 10 條之 1 修正草案，延長智慧機械與 5G 系統投資抵減至 2024 年底，並將資安納入優惠項目。

政院於上午院會中通過產業創新條例第 10 條之 1 修正草案，其中，智慧機械投資抵稅延長 3 年、5G 系統延長 2 年，將於 2024 年底落日，同時，新增納入資通安全產品或服務。

經濟部進一步說明資通範疇，包括運用於終端與行動裝置防護、網路安全維護或資料與雲端安全維護有關之硬體、軟體、技術或技術服務。

投資智慧機械、5G 或資安將可抵稅，適用資格須 3 年內無情節重大情事的公司或有限合夥事業，當年度投資金額合計達 100 萬至 10 億元即符合抵減資格。

經濟部指出，當年度將可抵減 5%，3 年內分次抵減 3%，抵減上限為應納營所稅 30%，合併適用其他投資抵減 (例如研發投抵) 為應納營所稅 50%。

「太空發展法」已在今年 5 月經立法院三讀通過，並於同年 6 月由總統公告，成為台灣第一部國家太空法案。為提升太空科技研發能力，科技部也依據太空發展法並參酌「行政法人法」，擬具國家太空中心設置條例草案。

科技部報告指出，國家太空中心將成立行政法人，有效整合國內產、官、學、研資源推動我國太空科技與產業的發展，並提升研發能力，執行國家太空政策與計畫。

