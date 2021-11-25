WSJ：沙俄擬暫停增產計畫 憂儲備原油釋出打亂供需平衡

華爾街日報 (WSJ) 周三（24 日）援引知情人士報導，在美國攜手其他國家釋出儲備原油以降低油價後，兩大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯正考慮暫停近期增產計畫，以免打亂供需平衡。

沙俄兩國帶頭協調石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 的生產計畫，但消息人士透露，阿聯和科威特等 OPEC + 成員不認為有必要暫停增產。

由於新冠疫情限制措施斷斷續續，石油輸出國組織 (OPEC) 與其他預測機構一直難以預測需求，油價一直徘徊在多年來高點附近。

近期歐洲幾個國家正考慮新的防疫限制措施，恐將影響經濟活動，進而削弱石油需求。此外，美國帶頭的 7,000 萬桶儲備原油釋出可能近一步打亂供需平衡。

OPEC 代表表示，為因應新的供應，沙烏地阿拉伯與俄羅斯目前正考慮暫停每月增產計畫，不過阿聯與科威特目前都拒絕暫停增產。

知情人士透露，沙烏地阿拉伯認為，釋出的儲備原油可能會增加全球供應，並有可能壓低油價。

美國總統拜登先前曾多次向 OPEC + 喊話進一步增產，然而該組織並未理會拜登呼籲並維持原本增產計畫，最後拜登聯合其他國家共同釋出戰略儲油（SPR）以壓低油價。

OPEC + 將在下周舉行會議，重新審議每月日產量增加 40 萬桶直到明年的現行計畫。