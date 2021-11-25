元宇宙熱潮正興 投資機構Bespoke點出多檔潛力股

元宇宙熱潮正盛，美國投資機構 Bespoke Investment Group 表示，想搭上這股順風車也可投資如迪士尼 (DIS-US)、英特爾 (INTC-US) 等老牌公司。
Bespoke 最近推出「元宇宙股票指數」（Metaverse Index of stocks），看好多數科技、媒體與電子商務公司因元宇宙受惠。
Bespoke 表示，元宇宙發展涉及眾多參與者， 需要雲端基礎設施、數據處理、內容生成、網路資安等，舉凡業務範圍涵蓋內容產生、虛擬軟體、網路安全、電子商務、廣告、硬體、數據這 7 個領域的公司，都是投資選擇。
Bespoke 認為，只要元宇宙概念真成真，以下公司將成為主要贏家：
- 原為臉書的 Meta Platforms(FB-US)、Roblox(RBLX-US)
- Nvidia(NVDA-US)
- 動視暴雪 (ATVI-US)
- 遊戲開發商 Take-Two Interactive(TTWO-US)
- Unity Software(U-US)。
其他受益者還包括：
- 晶片製造商：博通 (AVGO-US)、AMD(AMD-US)、台積電 (2330-TW)
- 科技與媒體巨擘：微軟 (MSFT-US)、思科 (CSCO-US)、英特爾 (INTL-US)、迪士尼、Alphabet(GOOGL-US)
- 大型加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 也可能從中受益，因非同質化代幣（NFT）、數位資產、加密貨幣在元宇宙概念中可能會有真正的價值。
至於有些公司優勢雖然不明顯，但在元宇宙發展中占有一席之，例如正在實踐數位化與元宇宙策略的科技公司埃森哲 (Accenture)(ACN-US)，以及可能在實踐於宇宙策略發揮作用的 Cognizant Technology Solutions(CTSH-US)。
其他較鮮為人知的潛力股包括觸控技術公司 Immersion(IMMR-US)、數據軟體平台 Matterport(MTTR-US)、數位身分管理平台 Okta(OKTA-US)。
投資人若不想錯過元宇宙投資，除透過購買上述公司股票外，還可透過 Technology Select Sector SPDR Fund（代號 IMMR）參與行情。涵蓋亞馬遜 (AMZN-US)、騰訊 (TCEHY-US)、高通 (QCOM-US) 等公司的 Roundhill Metaverse ETF（代號 META），也是跨入元宇宙投資的選擇。