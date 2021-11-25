元宇宙熱潮正興 投資機構Bespoke點出多檔潛力股

元宇宙熱潮正盛，美國投資機構 Bespoke Investment Group 表示，想搭上這股順風車也可投資如迪士尼 (DIS-US)、英特爾 (INTC-US) 等老牌公司。

Bespoke 最近推出「元宇宙股票指數」（Metaverse Index of stocks），看好多數科技、媒體與電子商務公司因元宇宙受惠。

Bespoke 表示，元宇宙發展涉及眾多參與者， 需要雲端基礎設施、數據處理、內容生成、網路資安等，舉凡業務範圍涵蓋內容產生、虛擬軟體、網路安全、電子商務、廣告、硬體、數據這 7 個領域的公司，都是投資選擇。

Bespoke 認為，只要元宇宙概念真成真，以下公司將成為主要贏家：

其他受益者還包括：

至於有些公司優勢雖然不明顯，但在元宇宙發展中占有一席之，例如正在實踐數位化與元宇宙策略的科技公司埃森哲 (Accenture)(ACN-US)，以及可能在實踐於宇宙策略發揮作用的 Cognizant Technology Solutions(CTSH-US)。

其他較鮮為人知的潛力股包括觸控技術公司 Immersion(IMMR-US)、數據軟體平台 Matterport(MTTR-US)、數位身分管理平台 Okta(OKTA-US)。

投資人若不想錯過元宇宙投資，除透過購買上述公司股票外，還可透過 Technology Select Sector SPDR Fund（代號 IMMR）參與行情。涵蓋亞馬遜 (AMZN-US)、騰訊 (TCEHY-US)、高通 (QCOM-US) 等公司的 Roundhill Metaverse ETF（代號 META），也是跨入元宇宙投資的選擇。