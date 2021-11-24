〈財報〉店員心理陰影面積大！百思買Q3獲利紮實 股價卻挫逾12%

百思買 (BBY-US) 公布第三財季獲利超過預期，且調升了 2022 財年的營收前景，但週二股價仍重挫 12% 以上，原因可能因為旗下商店發生更多「有組織的零售犯罪」，令第三財季毛利率下降。

百思買執行長 Corie Barry 週二表示，在勞動力市場吃緊的情況下，尤其是零售業，不斷發生的竊盜、搶劫案打擊了公司利潤，並可能讓員工的留任率下降，因為店員經歷可怕的搶劫或竊盜事件後，心中留下創傷。

她指出，店內「有組織的零售犯罪」明顯增加，盜賊或搶匪盯上消費電子產品，有些甚至攜帶槍枝、棍棒等武器行搶，而公司優先考慮客戶和員工安全，即使這意味將放任搶匪帶著數千美元的商品逃出店外。

百思買週二股價重挫 12.31%，收 121.01 美元。

百思買 Q3 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (FactSet 調查結果)

EPS (non-GAAP)：2.08 美元 vs. 1.95 美元

營收：119.1 億美元 vs. 116.5 億美元

美國同店銷售：年增 2% vs. 年增 0.3%

百思買 Q4 財測關鍵數據 vs. 分析師共識預期

營收：164 億至 169 億美元 vs 168 億美元

同店銷售：下降 2% 至成長 1% 之間 vs. 增長 0.1%

百思買上調 2022 財年營收前景，從先前預期的 510 億美元至 520 億美元，調升至 518 億美元至 523 億美元之間。

百思買預期，2022 財年同店銷售成長 10.5% 至 11.5%，高於此前的預期。

富國銀行分析師給予百思買「等權種」的評級，但將目標價自 135 美元調降至 125 美元。

週二分析報告指出：「雖然第四季財測通常被證明較為保守，但我們認為，由於 10 月份提前風險和利潤壓力上升 (因為 Total Tech 會員計畫、促銷方案增加、投資等等)，可能會影響到 2023 財年，所以出現大波動的可能性較小。」

今年迄今，百思買股價已上漲 20%，而 S&P 500 指數同期上升 24.4%。