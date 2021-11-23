臻鼎-KY擬處分鵬鼎1%股權 持股降至71.5%

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (23) 日公告，將處分持有的深圳鵬鼎控股 (002938-SZ) 股票 23214 張，約等於 1% 的鵬鼎股權，持股降至 71.5%，依大陸股市相關規定，臻鼎 - KY 將在申讓公告 15 天後才能執行出脫。

臻鼎 - KY 目前持有鵬鼎股權比例約 72.51%，完成處分 23214 張後，持股比重將降為 71.51%，臻鼎主管指出，此處分案目的是挹注現金流，處分利益列在資本公積項下，不會納入損益表。

臻鼎 - KY 前三季營收 985.8 億元，毛利率為 18.64%，年增 0.27 個百分點，稅後純益 47.82 億元，年增 26.61%，每股純益為 5.06 元。

臻鼎前三季營收與獲利都較去年成長，主要受惠持續擴大投資效益，且進入傳統旺季，市場需求提升，加上 5G、IoT 及汽車等新應用挹注， 新產品出貨增加，臻鼎持續與客戶密切合作，積極布局未來產品開發。

臻鼎 2021 年啟動 4 座新園區建設，在高雄路竹科學園區投資軟板與先進模組組裝生產線，中國大陸深圳禮鼎園區則投資 IC 載板 (ABF)，大陸淮安第三園區投資高階 HDI(含 MSAP) ，以及大陸秦皇島禮鼎園區投資 IC 載板 (BT) ，市場估，臻鼎新開產能將在 2023 年陸續加入營運。