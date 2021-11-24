〈陸港盤後〉權值股護盤 上證逆勢小漲0.1%

周三 (24 日)A 股三大指數開盤走勢分歧，上證與深證開高，創業板指則是開低，節能減碳族群重挫，如鋰電池、太陽能、風力發電、電力儲備等紛紛走弱，導致三大指數開盤後向下探底。

不過在權值股金融、白酒類股撐盤的帶動下，配合元宇宙概念股上漲，拉抬上證重回平盤之上，唯 3600 點賣壓較重，一直無法有效站穩。

今日滬深兩市成交金額達 1.2 兆人民幣，日減 2.1%，連續 24 個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到美股回檔，A 股早盤表現疲弱影響，恒指開平高後回檔整理，但在連續五個交易日收黑之下，今日港股賣壓不重。午盤後，權值股美團 (3690-HK) 吹起反攻號角，再加上能源類股助攻，帶動恒指急拉走揚，試圖挑戰 25000 點大關。

尾盤時段，騰訊 (700-HK)、阿里巴巴(9988-HK) 兩大權值股走軟，導致恒指急速拉回至平盤附近，終場仍以小紅作收。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小漲 0.1%，報 3592.7 點；科創 50 指數小跌 0.27%，報 1472.22 點；深證成指小跌 0.12%，報 14887.6 點；創業板指下跌 0.4%，報 3478.66 點。

恒生指數小漲 0.14%，報 24685.50 點、恒生科技指數下滑 0.5%，報 6292.16 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 23.69 億元，其中滬股通買超人民幣 0.51 億元，深股通買超人民幣 23.18 億元。

法人觀點

國金證券認為，目前市場對年底貨幣政策和明年經濟增長預期偏悲觀，而這個預期正反映在目前 A 股現況中。不過，貨幣和信用政策有機會在年底前重新開啟寬鬆訊號。

此外，市場已漸漸消化聯準會政策變化等海外不確定因素，同時中國反壟斷和促公平等產業政策等也一一落實反映在企業營運上，因此在盤整一段時間後，上證有機會站穩 3600 點大關。