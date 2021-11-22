連19凍 10月中國LPR一年：3.85%；五年以上：4.65%

周一 (22 日) 中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，10 月份一年期 LPR 報 3.85%，五年期以上 LPR 報 4.65%，兩者均符合預期。從去年 5 月開始 LPR 報價已連續 19 個月沒有變化。

資料棶源: 中國銀行間同業拆借中心

上周一 (15 日) 中國人行針對即將於 16 日與 30 日到期的中期借貸便利 (MLF) 進行展延，釋出人民幣 1 兆元的活水，利率保持在 2.95% 不變。由於利率並未改變市場已預估今日的 LPR 報價也不會有變動，因此對於商品期貨和金融期貨影響基本是中性。

不過在中國人行推動 LPR 改革後，中國各項利率保持緩跌趨勢。截至今年 9 月為止，中國貸款加權平均利率為 5.00%，較第二季度上升 7bp；當中，票據利率上升 29bp，一般貸款利率、企業貸款利率、個人住房貸款利率則分別較二季度上升 10bp、1bp、12bp，雖然小幅度上漲，整體趨勢是持續的緩跌，並保持在歷史低檔。

專家認為未來人行將不斷鞏固貸款利率下滑的成果，主要在於人行基本完成調降貸款成本目標，後續將持續釋放 LPR 改革潛力，改善金融資源配置結構。再來就是透過存款利率監管和存款利率自律上限的優化，減少隱性費用，降低金融機構負債端成本。最後就是推動貸款年化利率，降低綜合成本。

LPR 報價主要是由中國 18 家銀行，每月 20 日上午 9 點前，以 0.05 個百分點為單位，向中國全國銀行間同業拆款中心提供報價，中國全國銀行間同業拆款中心將扣除最高和最低報價後計算算術平均數，並以 0.05% 的整數倍就最接近數字計算得出。而 MLF 利率則是 LPR 報價的重要參考因素之一。

