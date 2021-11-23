【股海大丈夫專欄】韭菜遊戲選股比賽 多項優渥獎品等你來

分析師透漏魷魚遊戲內每個角色的心境，就像股票市場，主力操控散戶，讓散戶自相殘殺，在投資過程中，最令人扼腕的不是賠錢而是『少賺錢』，做好投資必需要吸收並消化許多資訊，但當你接收到過多資訊時，又容易遭受到影響，從而喪失判斷力，這就是投資的困難之處。

的確，當身邊多數人都因持有該標的而賺錢時，實在是很難克制自己不去跟風，有投資經驗的人應該能夠理解，投資人為何熱衷於追逐泡沫呢? 原因在於投資人心中潛藏的投機心理，以及對於現實生活的疲倦，所以才會想要一步登天，追逐高風險但短期能夠創造出倍數報酬的標的，這也暴露股市就像廝殺的魷魚遊戲，許多投資人的心理就是放手一搏，反正不管怎麼存錢也還是買不起房子，而從中也可看到

股市的五大黑暗面

泡沫隨處可見 散戶跟風心理 市場資訊混雜 投資人足缺乏獨立思考能力 基礎投資知識普遍不足

陳建誠分析師更推出魷魚遊戲翻版【韭菜遊戲】，秉持人人皆平等，將此 KUSO 改編影片，透露出韭菜心聲，並舉辦【選股爭霸比賽】，有鑑於陳建誠分析師專精法人動向、主力籌碼剖析，在遊戲中引導大家以正確觀念做選股，如何不掉入主力陷阱、抓緊進場時機，不再被割韭菜，在選股同時能夠會心一笑，目前熱烈免費報名中，大獎 iPhone13 等你來拿! 有興趣的民眾可直接撥打永誠投顧報名專線：02-25429977，或加入【股海大丈夫 - 陳建誠】LINE@hih888 留言，歡迎呼朋引伴一同來參加這場 KUSO 版【韭菜遊戲】，把握機會錯過不再！

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