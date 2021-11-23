Q女王評析－元宇宙題材延燒到DRAM，美光再創新高，低基期的記憶體族群有機會受市場資金青睞？

指數今日終場下跌 137 點，收 17666 點成交量為 3137 億，

和先前提醒的一樣，黎明前的道路總會碰上一些黑暗！

受到美國科技股創高走弱影響，本日盤面許多族群皆有走弱的現象，

但也不用太擔心，行情能走到這裡, 不僅是資金充沛, 同時也是基本面強勁所致，

許多族群財報都相當亮眼，才能夠吸引資金進駐，進而推升指數向上。

只要越接近前高 18034，就很容易震盪，畢竟是歷史新高位置，難免多空分歧，我仍然認為後續有創高機會，上萬八僅是早晚的事。

今年以來不但資金行情充沛，大家可以發現，不論是車用半導體 (8255-TW)朋程、車用電池 (4721-TW) 美琪瑪、(4739-TW)康普、ABF 載板 (8046-TW)南電 (3189-TW)景碩、高速傳輸 (6104-TW) 創惟、IP 矽智財 (3035-TW) 智原，等許多族群百花齊放，再資金行情延燒下，帶動股價持續走揚，而漲多就是最大利空，許多族群股價都已位於高基期，這時市場資金就會尋找相對低基期族群，因此短線上難免會面臨修正，

但上述許多族群皆為趨勢股，建議投資人逢拉回仍可留意布局機會，。

盤面上目前相對低基期的族群，主要為面板、記憶體兩大族群，但近來美光再創新高，主要是投行分析師估 DRAM 報價可望於 2022 2Q 年落底，在報價跌幅收斂，且前景不看淡的情況下，記憶體有很大機會成為市場資金青睞的族群之一

因此建議各位投資人可以留意記憶體後市，包含 (2408-TW) 南亞科、(2344-TW)華邦電

而記憶體應用主要市場

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