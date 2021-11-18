通膨竄升黃金寫半年最大周漲幅 後市仍有逆風

通膨避險需求驅動資金流向黃金資產，金價過去一周強勢上漲近 2.9%，創下半年以來最大單周漲幅。不過分析師認為黃金後市仍有逆風，因通膨竄升恐使美國聯準會被迫提早升息，對金價多頭造成阻力。

芝商所 (CME) 旗下的 COMEX 12 月黃金期貨價上周五上漲 0.3% 至每盎司 1886.5 美元，續創 5 個月以來新高，周漲幅近 2.9%；此外這波連 7 漲，也創 2020 年 7 月 29 日連 9 漲以來的最長漲勢。

圖 1：COMEX 12 月黃金期貨價格走勢

分析師指出，這波金價攀升的驅動力來自於對通膨竄升的高度憂慮，包括美國創 31 年最快通膨率，而新興市場印度的通膨現象也位居歷史高點。此外，美國聯準會 (Fed) 暗示不急於升息、美債殖利率走低，加上美元忽強忽停，皆提振了黃金買盤。

金價近來高歌猛進突破 1880 美元，花旗 (Citigroup) 策略師認為，短期金價有望挑戰 1900 美元關卡，如果本周在維持 1850 美元左右，可望吸引新一波投資人湧入，屆時 1900 美元將成為下一個目標價。

部分專家認為黃金後市仍有逆風，如果 Fed 將被迫以預計還要快的速度升息，而美元也隨之攀升，則金價漲幅可能受限。

除了等待 Fed 宣布利率政策，也可以利用芝商所 (CME) 的分析工具 FedWatch 來預測未來一段時間升息的機率。以 2022 年 6 月 Fed 利率會議為例，最新預測 Fed 升息的機率超過 70%(圖 2)，主要因為通膨上揚之後市場預期聯準會將被迫行動的影響；相比月初 Fed 會後稱不急於升息之後，升息的機率一度降至約 51%。

圖 2：FedWatch 預測明年 6 月聯準會升息的機率超過 70%

圖 3：FedWatch 顯示不同時間市場對明年 6 月利率區間的看法

花旗也提醒，即使通膨因素為黃金帶來穩健支撐，但 Fed 對於短期利率的積極定價，恐對金價造成阻力，這波強勁漲勢可能不會延續至冬季以後。