對抗通膨風險 避險基金大買黃金多頭部位

根據法國興業銀行 (Societe Generale) 的報告顯示，在通膨持續飆升的情況下，避險基金大幅增加黃金期貨部位，期望以此保護投資組合。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的數據顯示，截至 11 月 9 日，資金管理機構，其中大多數為避險基金，對黃金投機性多頭部位增加了 31,189 口，至 168,133 口。與此同時，空頭部位則是減少了 9,182 口至 41,523 口。

黃金的淨部位達到 125,610 口，較前一週增加了 47% 以上，創下 2020 年 7 月上旬以來的新高，並且是有記錄以來第三大單週資金流入增幅。

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，隨著美公債實際殖利率下跌，促使投資者湧入黃金期貨，金價出現上漲。但是，他也指出，雖然黃金市場已顯著改善，但並非沒有風險，如今美元走強，殖利率也出現上升跡象，金價需要盡快走高，以避免短線多頭賣壓。

德國商業銀行貴金屬分析師 Daniel Briesemann 指出，自上週美國通膨數據公佈以來，黃金市場的情況似乎發生了翻天覆地的變化，接下來金價的漲勢是否能夠持續，或是擋得住獲利的賣壓，將是觀察重點。

DailyFX 分析師 Warren Venketas 曾表示，在今年大部分時間，黃金一直是不顯眼的小角色，不過目前重新展放光芒，朝 2020 年創下的紀錄高點 2000 美元上方回升。

Venketas 表示，通膨是個大問題，如果通膨預期跑贏殖利率，那麼年終反彈就可能發生，「在這一點上我非常樂觀」。從技術上講，黃金正處牛市反彈的完美狀態。而比預期更熱、更持久的通膨，將有助於推動價格上揚。