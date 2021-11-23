美元指數創16個月來新高 通膨壓力推升上看98

美元指數攀升至 96.54 創下 16 個月來新高，FXTM 富拓首席中文分析師楊傲正指出，在聯準會加快縮減購債進度下，未來可能提前升息，將進一步推升美元走勢，美元指數有機會上看 98。

美國通膨壓力持續，這也可能促使聯準會 (Fed) 提前緊縮貨幣政策，楊傲正指出，如果供應鏈及能源問題持續無法解決且延續到明年，恐讓短期通膨變成長期通膨。

楊傲正說，屆時若通膨蔓延到企業營運層面，致使企業成本大幅增加、需轉嫁成本到消費者身上，此時必須調漲薪資，否則美國消費力及經濟成長將受到影響，一旦達到廣泛性通膨局面，Fed 才有可能加快縮債步伐，甚至提前升息。

楊傲正進一步指出，就升息時程來說，研判 Fed 應會在加拿大、紐西蘭之後升息，至於英國、歐洲、澳洲則是會於 Fed 之後升息。

楊傲正說，由於美元指數成分以歐元、英鎊及日圓為主，若這些國家升息步伐較 Fed 為慢，美元指數突破 95 關口，可望很快彈升至 97、98；至於加幣、紐元等商品貨幣，明年則有可能跑贏美元的貨幣對。

整體而言，明年匯市看好加元、美元；歐元及日圓則保守以對，尤其是日圓明年仍會持續維持弱勢格局。

在黃金部分，楊傲正認為，預估金價將在 1700 到 1900 美元區間整理，而近期黃金漲勢，原因在於通膨高居不下，Fed 又堅持不會因通膨而加快升息，促使資金轉向抗通膨的黃金，造成美元和黃金同漲局面。

但要注意的是，如果明年導致通膨的供應鏈及能源兩大因素獲得解決的話，美國經濟成長帶動 Fed 啟動升息週期，作為抗通膨的金價走勢便可能有所放緩。

