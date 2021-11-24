〈貴金屬盤後〉料Fed轉鷹 黃金連4跌 再次摜破1800美元關卡 觸及3週低點

週二 (23 日) 交易，黃金期貨價格跌至 3 週來最低，且連續第四日收低，再次跌破重要心理關卡 1800 美元。

12 月交割的黃金期貨價格大跌 22.50 美元或 1.2%，收每盎司 1783.80 美元，令交易最活躍的黃金期貨創 11 月 3 日以來最低收盤價。

黃金大跌之際，美國公債殖利率也持續上升。本週交易日因感恩節縮短，美國市場將於週四休市。

黃金昨日大跌 2.4%，創下 8 月 6 日以來最大單日跌幅，而今日創下的連續 4 日跌勢也是自 4 月 30 日止以來的最長跌勢。

週一白宮宣布，拜登總統提名鮑爾 (Jerome Powell) 連任 4 年期的 Fed 主席，也提名 Lael Brainard 擔任副主席。

市場猜測，鮑爾恐不得不加速削減每月購債腳步，還可能加速升息，以處理失控的通膨。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 週二報告寫道：「對美國投資者來說，這完全取決於 Fed 的政策，隨著當局試圖控制通膨，且 CPI 近期已經登上 3 年高點，可以預期央行將採取更鷹派的貨幣政策。」

這些因素被視為不利於黃金與貴金屬。

「隨著公債殖利率持續上升，投資者一直在出售低收益率和玲收益的資產，這就是黃金和白銀一直下跌的原因，同時科技股和其他成長股也同樣不受青睞。」Razaqzada 寫道。

其他金屬商品交易

12 月交割的白銀期貨價格下跌 86.6 美分或 3.6%，收每盎司 23.435 美元，在經過昨日大跌 2% 後，與黃金同樣觸及 3 週低點。

12 月交割的銅期貨價格上漲 2.7 美分或 0.6%，收每磅 4.4235 美元。

1 月交割的白金期貨價格重挫 50.90 美元或約 5%，收每盎司 964.20 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格大跌 100.30 美元或 5.1%，收每磅 1850.30 美元。

基於交易最活躍的期貨，白金價格本週下跌近 7%，為 6 月 18 日以來最大單週跌幅，而鈀金期貨價格跌逾 10%，也將創 9 月 10 日以來最大單週跌幅。