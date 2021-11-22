美元指數站穩96 人民幣中間價貶約130基點 創一周低點

周一 (22 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 127 基點，報 1 美元兌 6.3952 人民幣，創近一周新低。

分析指出以中長趨勢來看，人民幣匯率與美元指數近期呈現雙強格局。11 月 16 日，在岸人民幣升破 6.37 關卡，創 6 月 1 日以來新高。與此同時，美元指數也站上 95。在近期美元持續走升之下，離岸與在岸人民幣不貶反升，表現強勁。

市場認為短線上美元指數可望繼續保持強勢，而接近年底，在強勁出口的支撐下，人民幣結匯需求旺盛，人民幣匯率同樣也有機會維持強勢表現。但若美元指數未來挑戰 100 大關，人民幣兌美元還是會貶值，只是幅度與其它主要國家相比仍小。

東方金誠稱，歐美兩大央行貨幣政策的動向，是牽動美元指數走升的主要原因。近期美國通膨大幅走揚，貨幣政策緊縮預期升溫。與此同時，11 月英國央行延後升息，歐洲央行重申明年不會升息，市場對英國和歐元區緊縮貨幣政策的預期正在降溫，這助漲美元升勢。

中國郵政儲蓄銀行認為，美國經濟基本面整體優於歐洲和日本，且貨幣政策緊縮比歐洲、日本還早，從經濟基本面和政策面均支撐美元指數走高。而中國經濟持續穩定復甦，出口年增率優於全球主要國家，從經濟基本面為人民幣匯率帶來支撐。至於貨幣政策方面同樣保持穩定不鬆不緊，則是人民幣維持強勢的另一因素。

資料來源: 新浪財經，離岸人民幣日線走勢

離岸人民幣在早盤時段持續回貶，保持 1 美元兌 6.39 人民幣附近震盪整理。截至上午 10:40 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3863 人民幣，貶值 92 基點，幅度 0.14%。

在岸人民幣暫報 1 美元兌 6.3872 人民幣，小貶 1 基點。