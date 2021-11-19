高盛：市場已消化戰備儲油釋出新聞 這只會讓明年油價更高

高盛稱，在最近幾周原油價格下跌 6 美元後，白宮推動釋放戰備儲油 (SPR) 的影響力，已經完全被市場消化，接下來可能需要更高的油價，才能克服全球供應不足的現象。

高盛在日期標註為周三 (18 日) 的報告中說，美國可能會從戰略石油儲備中至少出售 2000 萬至 3000 萬桶原油，其他國家將釋放總計 3000 萬桶原油。但是，十月底之後的油價下跌，已反映對釋放超過 1 億桶原油的預期。

Damien Courvalin 和 Callum Bruce 在內的分析師，在報告中表示，這樣的釋放只會提供結構性短缺問題的短期修復方案，如果最終這些猜測轉為現實，被確認並公布，並在交易活動低迷的情況下，讓油價在年底前走低，這樣將帶來 2022 年油價明顯的上行風險。

全球石油供應不足 (圖表取自 Zero Hedge)

高盛自 2020 年 8 月以來主張，面對供應反應緩慢，需求強勁復甦，油價上漲是合理的。這種緩慢的供應反應本身有三個根源，只有更高的油價才能克服：

1. 過去 7 年石油生產商的資本破壞，特別是頁岩油，這對投資者造成損害，現在又因 ESG，進一步提高了生產商的資本成本，增加了需要由油價上漲來清算的生產邊際成本。

2. 需求的不確定。在短期內，這種不確定性是由於疫情，然而，更加重要的不確定性來自節能減碳，雖然確實需要採取行動來降低排放，但缺乏明確性正在合理地推遲投資。

3. 就 OPEC 而言，緩慢的產量增長對其更為有利，頁岩油生產商的緩慢供應反應，讓 OPEC 恢復了定價能力。

高盛對今年最近一次的油價預測，預計布蘭特原油年底為每桶 85 美元 ，並在 9 月時表示，2022 年布蘭特原油平均為 81.30 美元。目前其價格接近 82 美元，已從 10 月末的高點下跌約 5%。

目前中國已經聲明確認，正準備投放國家儲備原油，但沒有任何數量或時間安排的細節。美國仍然尚未確認自己的儲備釋放。

至於其他可能行動的國家，印度和日本最近幾天都表明不會出售庫存石油，高盛認為，除這兩國外，南韓和國際能源署都不太可能參與聯合釋放。