長期高油價時代來臨！高盛力推操盤6大主題 這16檔蓄勢待發

在過去的一年裡，對石油和天然氣股票的投資都獲得了回報，因為大宗商品價格飆升，甚至連有債務問題的公司也走出了困境，然而，能源投資的下一階段恐會變得棘手。

由分析師 Neil Mehta 領導的高盛團隊認為，投資者應該關注六大主題，以在大盤能源股中尋找下一個大贏家。

高盛一直是最看漲石油的投行，且預期石油會在幾年內維持高價位，儘管國際能源署 (IEA) 預期未來幾個月價格將走弱，但其他銀行已經偏向認同高盛的立場。

分析師認為，投資者應該關注的一大主題是石油和天然氣公司應對能源轉型的方法。

一些石油、天然氣和電力股已能將其業務轉向開始從新能源主題中獲利，例如石油服務公司貝克休斯 (BKR-US) ，該公司已開始供應氫氣和液化天然氣 (LNG) 更多服務；為電力和管道公司提供服務的 Quanta Services (PWR-US) 公司也同樣準備從綠能源資金中受益。

另一個可考慮的主題是可從明年需求激增中受益的公司，這尤其有利煉油廠，因為煉油廠高度仰賴需求，可望受益的公司包括 Phillips 66 (PSX-US)、Marathon Petroleum (MPC-US) 和擁有大型煉油業務的 Exxon Mobil (XOM-US)。

第三，擁有強勁自由現金流的加拿大公司也可望崛起。高盛 Mehta 首選包括 Cenovus Energy (CVE-US)、Canadian Natural Resources (CNQ-US) 和 Suncor Energy (SU-US)。

第四，高盛預計生產商將開始在服務上投入更多資金，以幫助他們開採更多石油，而這決定的受益者包括 Schlumberger (SLB-US) 以及 Halliburton (HAL-US)。

第五，坐擁大量石油庫存的企業也值得放手一搏，其中包括 Hess (HES-US)，該公司正與 Exxon 在圭亞那海岸外合作一個多年期項目。Pioneer Natural Resources (PXD-US) 和 Occidental Petroleum (OXY-US) 在多個盆地也擁有大量資產。

最後，高盛推薦可以向股東返還大量現金的股票。大多數石油和天然氣公司一直在提高股息，或宣布新政策以基於現金流支付可變股息，該策略的先驅其中之一是 Devon Energy (DVN-US)，同樣列入高盛名單。

另外，Diamondback Energy (FANG-US) 也一直在掏錢給股東；高盛還喜歡 Coterra Energy (CTRA-US)，這是一家由 Cimarex 和 Cabot Oil & Gas 合併而成的公司。