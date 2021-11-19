IMF：全球部分地區的通膨可能變得更加長久

據報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 在週四 (18 日) 表示，如果供應鏈中斷持續，或是通膨預期定錨鬆動，全球某些地區的通膨恐怕會變得更長久。

國際貨幣基金組織發言人 Gerry Rice 表示，美國通膨預計將在 2022 年有所下降，但是有鑑於上行風險，政府決策者應保持警惕。

「美國通膨持續居高不下，可能必需要採取更積極政策措施來應對，這也將會給美國和全球經濟構成系統性下行影響。」Rice 說道。

Rice 表示，多數經濟體的通膨預期總體上是明確的，但如果供應鏈問題持續，或是通膨預期偏離軌道，通膨可能會變得更加長久，各國央行應該要對通膨壓力保持警惕。

他也指出，全球部分地區的天然氣價格已升至歷史新高水平，但是國際貨幣基金組織預計，隨著供暖需求下降和供應增加，能源價格將在明年恢復到更正常的水準。

世界銀行先前發布的最新大宗商品市場展望報告預估，能源價格將在 2022 年持續小幅上漲，也使得許多發展中國面臨巨大通膨風險。

不過，隨著供應限制的緩解，能源價格預期將在 2022 年下半年開始下降，並且農業和金屬等非能源商品的價格也將會下降。這些商品的價格在 2021 年均出現大幅上漲。

世界銀行警告，有鑑於當前庫存水準偏低，且供應鏈瓶頸仍在，短期內價格有可能進一步上升。其他造成風險的因素也包括極端氣候、疫情復甦不平均、疫情再度反彈，以及供應鏈中斷等。