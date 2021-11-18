聯合國：運費價飆助長通膨 2023年全球物價或再漲1.5%

聯合國發布報告警告，除非供應鏈問題獲得解決，否則海運運費飆漲恐繼續推升全球通膨，到了 2023 年，全球物價水準恐再上漲 1.5%。

聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 周四 (18 日) 發布報告表示，若貨櫃運價高漲依然未解，自現在起至 2023 年，全球進口物價水準可能再漲 11%，消費者物價水準也可能漲 1.5%。

UNCTAD 稱，全球消費者物價將在未來 1 年大幅上揚，直到供應鏈危機解除，且港口和碼頭壅塞情況獲得緩解為止。

疫情期間，商品需求相較於服務需求大增，使全球供應鏈面臨前所未有的限制，包含缺櫃、缺船、缺人力、港口壅塞與疫情限制等，種種情況不斷將海運運費推升至前所未有的水準。

UNCTAD 認為，在需求仍強、供應不確定性和港口周轉效率低落的情況下，預計貨櫃運費的飆升趨勢將保持高位。

UNCTAD 進一步表示，運費上升尤其對仰賴進口貿易且規模相對較小的經濟體影響最劇烈，這些經濟體的累積消費物價漲幅可能高達 7.5%。

按產品項目來看，UNCTAD 稱，部分自亞洲運往北美和歐洲的消費性產品，如電腦、電子和光學產品的價格漲幅，可能較其他產品來得更高，某些附加價值較低的產品，如家具、紡織品、服飾和皮革製品，進口價格可能增長 10%。

儘管疫情為海上運輸帶來干擾，UNCTAD 認為，去年疫情爆發對航運貿易的影響，並不如原先預期嚴重。

UNCTAD 表示，去年全球海運貿易萎縮 3.8%，但隨著貿易持續復甦，預計今年將增長 4.3%，雖然仍面對風險和不確定性，但中期前景依舊樂觀。

UNCTAD 還預計，2022 年至 2026 年，全球海運貿易年增率將放緩至 2.4%，過去 20 年平均年增率為 2.9%。