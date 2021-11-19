中國釋出原油儲備 拒絕回應是否呼應美國要求

中國國家糧食和物資儲備局（中國國儲局）周四（18 日）表示，正在釋出原油儲備，但對於釋出是否為了回應美國總統拜登呼應以降低油價不予置評。

中國國儲局發言人表示，目前正在進行釋放原油儲備工作，對於任何有關細節將在官網發表聲明。不過截稿前當局並未在官網公布相關細節。

中國國儲局近期兩次大動作展現穩定能源價格意圖，第一次是在 9 月首次宣布出售約 738 萬桶來自中東地區的戰略儲油（SPR），接著在本月稍早時表示，將動用國家燃料儲備，以抑制不斷飆升的柴油與汽油價格。

能源諮詢公司 SIA Energy 的分析師 Sengyick Tee 表示，中國有自己的原油儲備釋放計畫，預計第二次釋出規模應該與第一次相當，不過釋出的量不多，對中國庫存或煉油廠成本產生的影響有限，恐怕難以達到壓低油價目的。

另一諮詢公司 Energy Aspects 今年初預估，中國的石油儲備約有 2.2 億桶原油，相當於 15 天的需求量。

中國一直以來對其戰略儲油量極為保密，上一次公開更新是在 2019 年，當時中國國家能源局表示，目前還擁有足以支撐 80 天的石油庫存，其中包括中國國儲局、石油公司與商業儲油量。

在中國宣布釋出原油儲備前，拜登政府曾要求包括中國、日本、南韓、印度等國家釋出原油儲備，以壓制當前持續飆漲的油價，因此外界認為中國此舉是回應拜登要求。

拜登政府會向各國提出共同釋出戰備儲油主要的原因是，美國通膨不斷飆漲讓政治壓力劇增，另一方面是，先前拜登呼籲 OPEC + 增產遭拒。

不過 OPEC 秘書長 Mohammad Barkindo 日前表示，全球油市最快將在 12 月就會出現供給過剩。

一名 OPEC 內部人士表示，對消費國釋出原油儲備非因短缺問題、而是為了壓低價格感到意外。