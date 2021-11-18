〈能源盤後〉拜登想方設法打壓油價 原油創10月初以來最低價

週三 (17 日) 交易，原油期貨價格下跌至 10 月初以來最低收盤價，係因美國拜登總統想方設法為美國消費者削減汽油價格。

報導指出，美國拜登總統與中國領導人習近平於本週稍早舉行長達三小時半的視訊峰會，雙方討論了聯合釋放原油供應的議題，引發原油價格大幅走跌。拜登也要求聯邦貿易委員會 (FTC) 調查是否有非法行為導致汽油零售價格上漲。

儘管 EIA 週三報告顯示，上週美國原油庫存第四度下降，但原油價格未能找到支撐力。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，儘管 EIA 的庫存報告看漲，但「市場在評估美政府可能的作法時，做出了負面的反應。」

「美政府已明確表示希望油價下降，但由於美政府可用工具有限，市場正在評估政府可能採取哪些措施來控制油價。」

《南華早報》報導稱，美國已要求中國釋放石油儲備以幫助壓低國際油價，此一話題是在週一稍晚的拜習視訊峰會期間出現。

「與中國協調向市場注入戰略儲備石油，這招騙不了誰，也不會引發熊市，只是將石油從政府擁有的油罐中流放到私營公司擁有的另一個油罐，，並不會改變石油供需狀況，且通常會被市場忽略。」Raj 說。

拜登週三致信 FTC 主席 Lina Khan，要求立即「考慮是否有非法行為讓眾多家庭付出代價。」

Raj 表示，拜登公開宣布對 FTC 的指令，這是典型給市場發訊號的教科書式例子——即是對石油企業高層的警告信號，要求他們審查自家組織內的做法。

「如果拜登真的掌握了具體實際的非法行為，那麼 FTC 早就在臥底調查了，而且不會公開宣布，這種公開宣布的言論不太可能產生具體結果，因為就算企業想這麼做，也沒有哪一家有控制石油供需的本事。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.40 美元或 3%，收每桶 78.36 美元，為 10 月 7 日以來最近月 WTI 期貨的最低收盤價。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.15 美元或 2.6%，收每桶 80.28 美元，為 10 月 1 日以來最低收盤價。

EIA 週三公布上週 (11/12 止) 美國原油庫存減少 210 萬桶後，油價跌勢短暫稍歇，但隨後仍擴大走跌。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11/12 止) 美國原油庫存下降 250 萬桶。然而，API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存增加 65.5 萬桶。

Third Bridge 副總裁兼工業材料和能源全球負責人 Peter McNally 表示，原油供應下降，係因美國煉油廠處理的原油量高於預期。

「來自國內管道的原油產量持續橫盤整理，且仍比新冠疫情前的峰值還低 150 萬桶 / 日以上。」他補充，由於美國石油生產商在當前環境下缺乏鑽探的動力，Third Bridge 預計美國內石油生產速度不會有太大變化。

Infrastructure 資本管理公司執行長、創始人兼投資組合經理 Jay Hatfield 表示，基於國際旅行增加，以及燃料自天然氣切換而來的強勁需求，同時 OPEC + 和美國持續限制生產，明年石油交易價格可能會在 80 美元至 100 美元之間波動。

EIA 也公布，上週汽油庫存減少 70 萬桶、蒸餾油庫存減少 80 萬桶、庫欣石油儲備中心庫存減少 20 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降 10 萬桶、蒸餾油下降 130 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格下跌近 3%，收近每加侖 2.28 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 2.364 美元。

EIA 數據顯示，上週原油出口量增加 57.3 萬桶，達 363 萬桶，同時 SPR 庫存量在 6.061 億桶，較前一週減少 330 萬桶。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示，美國原油出口為 7/9 止當週以降最強水準，「由於已釋出的 SPR 量大部分可能會流向國外的煉油廠，因此出口強勁應該是意料之中的事。因為 SPR 的石油等級通常不符合美國墨西哥灣煉油廠的需求。」

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