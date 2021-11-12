〈房產〉松瑞藥竹南園區近8300坪廠房公開標售 12/22開標

上櫃藥廠松瑞藥 (4167-TW) 位於新竹科學園區竹南園區的廠房公開標售，基地面積 6050 坪，建物總面積 8297 坪，規劃為辦公、研發、生產與倉儲空間等多功能，可立即進駐使用，開標日 12 月 22 日。

松瑞藥委託商仲業者第一太平戴維斯辦理，標售案不公開底價，市場預估每坪價格在 10 萬元以上。

受出口及科技業表現亮眼帶動下，工業不動產交易熱絡，今年前 10 月大型工業不動產的交易金額已突破 1000 億元，達到 1049 億元。受惠剛性需求推升，全台工業土地與工業不動產，迎來新一波漲價動能。

第一太平戴維斯調查，2021 年上半年幾個主要工業區平均地價漲幅達 8%，特別是北台灣的桃園、新竹及台中地區。工業土地價格攀升使不少科技大廠紛紛跨區選址，往中南部相對便宜的工業區設立新廠，或鎖定科學園區和科技產業園區 (原加工出口區)，以節省龐大土地成本。

目前全台科學園區的進駐率約 9 成，其中北部的新竹園區、竹南園區及台中園區土地出租率更達百分之百，進駐機會一位難求。

竹南園區是距離竹科最近的科學園區，占地 123 公頃，園區內以光電、太陽能、面板與生技醫藥為主，面板大廠群創 (3481-TW)、半導體供應鏈的中美晶 (5483-TW)、環球晶 (6488-TW) 等大廠都在此區設廠。

雖然釋出稀少、交易數量有限，近 2 年仍有數筆大型科技廠房成交，買方以半導體供應鏈廠商最為積極，包括中美晶斥資 9 億元買下兆遠竹南廠、光罩 (2338-TW) 以 10 億元買下聯合再生 (3576-TW)1.3 萬坪廠房等。

竹南園區距離新竹科學園區不到 20 公里，交通便利以及與竹科屬於同一生活圈的優勢，使竹南科學園區成為竹科廠商擴廠首選區域。台積電 (2330-TW) 早於 2012 年即布局竹南地區，投入 32 億元取得擴大竹南科學園區周邊地區特定區 14.32 公頃的「園區事業專用區」，預計投入 3000 億元打造先進封測製造基地，第一期封測廠正興建中，預計明年正式啟用，預期台積電擴廠將進一步帶動半導體產業鏈進駐。

本次負責標售的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，科學園區的完善機能、廠商群聚性以及土地只租不售特性，是吸引廠商進駐主要關鍵。本次標售的竹南園區廠房，土地月租金每坪不到 100 元，相較周圍工業區目前土地行情已上漲到每坪 15-20 萬元，選擇進駐科學園區建廠可大幅降低土地成本。

沃仁方指出，此案基地內留有 1500 坪以上空地，未來可視需要再行規劃興建二期廠房，預期將吸引科學園區廠商及有意進駐園區的科技業與生技醫藥業者積極評估。