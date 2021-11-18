〈新股IPO〉德電動車商Sono掛牌首日行情亮麗 飆漲逾150%

德國電動車新創公司 Sono Motors(SEV-US) 周三（17 日）赴美掛牌首日行情亮麗，收盤股價飆漲 154.67%，盤後續漲 17.93% 至每股 45.05 美元，遠高於每股 15 美元的發行價，為繼 Rivian(RIVN-US) 後又一檔熱門電動車股。

Sono 以每股 15 美元價格發行 1,000 萬股，落在 14 至 16 美元發行價區間的中點，總共募得 1.5 億美元，代號為「SEV」，周三開盤價為每股 20.6 美元，高於發行價 5.6 美元。

Sono 是一家來自德國的電動新創公司，目前開發出一款名為 Sion 太陽能電動車，不僅能透過太陽能充電，也可透過充電站充電，續航力約為 305 公里。此外，Sono 表示截至 11 月 5 日為止，已收到超過 1.6 萬份訂單。

Rivian 與 Lucid 漲勢踩煞車 特斯拉連兩日勁揚

就在 Sono 風光上市同時，Rivian 與 Lucid(LCID-US) 漲勢紛紛踩煞車，同日分別重挫 15.08% 和 5.35%，不過電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 反而上漲 3.25%，連兩日勁揚。

根據 Refinitiv 數據，特斯拉周三股票成交值達到 338 億美元，比華爾街其他公司還多，甚至是蘋果 (AAPL-US) 當日成交值逾 2 倍。

這波興起的電動車投資熱潮可能是受政府提供的大量補貼所致，其中包括美國總統拜登的「重建美好未來」（Build Back Better）支出計畫，該計畫呼籲擴大個人與企業購買電動車的稅收抵免。

Themis Trading 聯合創始人 Joe Saluzzi 表示，電動車股就像今年初的迷因股熱潮一樣，這些公司名字會頻繁出現，散戶也熱衷跟進，而這些股票通常都有美好的願景。

Lucid、Rivian、特斯拉皆為投資社群媒體平台 Stocktwits 討論度最高的三檔股票，該平台上投資人以散戶為主，顯示出散戶對電動車股有著濃厚興趣。

Lucid 旗下 Air 車款獲獎 有望打響在華爾街名聲

不過 Lucid 在華爾街分析師眼裡評價截然不同，彭博數據顯示到目前為止只有三名華爾街分析師對其進行調查，而在巴菲特波克夏對市值達 700 億美元的公司調查中，也是資料最少的一家公司，即便在同行新創電動車公司中也墊底。

密西根大學羅斯商學院教授 Erik Gordon 表示，華爾街對 Lucid 保持沉默的其中一個原因是機構投資人缺乏興趣，另一個原因是該公司以借殼上市方式取代一般首次公開發行（IPO）。

借殼上市不同於 IPO 會聘請大批承銷商在上市一個月後進行分析研究，借殼上市的公司通常只涉及少數投行，因此在華爾街才乏人問津。

然而 Lucid 近期可能扭轉這種情況，其 Lucid Air 車款本周榮獲美國權威汽車媒體「MotorTrend」的 2022 年最佳汽車大獎，擊敗賓士、保時捷。

電動車熱潮正旺 空頭紛紛回補

Trade Alert 數據顯示，Lucid、Rivian、特斯拉與特殊目的收購公司 Gores Guggenheim(GGPI-US) 本周躋身最活躍的 20 家公司之列，其中 Gores Guggenheim 已與瑞典電動車公司 Polestar 達成上市協議。

S3 Partners 預測分析常務董事 Ihor Dusaniwsky 表示，電動車類股近期大漲，讓押注這些公司股價將下跌的看空者驚慌，許多交易員紛紛結清做空部位，避免造成更大損失。

Dusaniwsky 說，幾乎所有電動車都出現空頭回補，大多數做空電動車的空頭今年都蒙受按市值計價的損失。