鋼鐵人槓上超人！馬斯克：量產與創造現金流才是Rivian真正考驗

電動皮卡新創 Rivian (RIVN-US) 本周三風光上市，短短兩天市值已超越福特、通用等傳統汽車製造商，不過電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (11 日) 為這波熱潮澆了一桶冷水，認為量產與損益兩平才是 Rivian 接下來真正的考驗。

馬斯克在推特上針對 Rivian 發文表示，希望 Rivian 最終能實現量產並創造現金流，因為這兩點才是企業存續的真正考驗。

馬斯克補充說，過去 100 年來有上百家電動車、汽車新創風光上市，但沒有一家目前像特斯拉一樣真正實現大規模量產，並實現正現金流。

馬斯克表示，10 年前上市時，特斯拉已經對外銷售 Roadster 車型兩年，並正計劃推出 Model S。首次公開發行 (IPO) 之後，特斯拉產量飆升，上個月進入兆元市值俱樂部。

Rivian 周三上市，周四收盤市值已突破 1000 億美元，超車福特、通用等傳統大型汽車製造商，成為全球第五大汽車股，這也使創辦人 R.J. Scaringe 身價直線飆升 22 億美元。

與馬斯克的狂人特質相比，Scaringe 因為黑髮和黑框眼鏡的外型，被 Fortune 等媒體形容是「超人克拉克」 (Clark Joseph Kent)，如今 Rivian 上市後，兩人未來在商業上的對決儼然是「鋼鐵人」對上「超人」。

Rivian 創辦人 R.J. Scaringe(左 1) (圖: Rivian 官網)

Rivian 預計，旗下 R1S SUV 和 R1T 皮卡的預購訂單已有 55400 輛，此外，亞馬遜計劃未來物流車隊將採用 Rivian 貨卡，並已向 Rivian 訂購 10 萬輛，預定 2030 年交貨，最快明年貨卡交車量可望達到 1 萬輛。