蘋果宣布推出iPhone、Mac自助維修計畫 明年美國先行

蘋果周三（17 日）表示，將推出自助維修計畫，向用戶出售部分 iPhone 與 Mac 原廠零件與工具，讓用戶能自己進行簡易維修，預計在 2022 年初由美國先行，隨後將拓展到其他國家。

蘋果表示，自助維修計畫將先適用 iPhone 12 與 iPhone 13，並且從常見的手機維修開始，包括螢幕、電池、攝影鏡頭，隨後會 2022 年晚些時候增加額外維修選項，最終計畫將拓展至 Mac 自助維修。

在這項自助維修計畫下，蘋果用戶可能在閱讀使用手冊後，直接購買這些原廠零件，自行進行維修。蘋果線上商店也將開始販售約 200 個原廠零件與工具。

此外，用戶在網路上購買的零組件與工具價格，將與獨立維修店的價格相同，並且可以在維修後將替換下來的零組件退還蘋果獲得折扣。

蘋果營運長 Jeff Williams 表示，在過去三年內，蘋果設立的原廠零件維修服務站點增加近一倍，現在將提供希望自行維修的用戶另一種選擇。

在蘋果推出自助維修計畫前飽受消費者施壓，他們要求蘋果提供更多維修手冊與原廠配件，但蘋果卻一直反對讓消費者自行維修，原因是擔心造成手機安全與性能問題，也因此推出 AppleCare + 服務提供較便宜的維修價格。

而蘋果此次推出的計畫，不僅象徵倡導自助維修的消費者取得一大勝利，也是蘋果的一大政策轉變。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 股價上漲 1.05%，每股暫報 152.59 美元。