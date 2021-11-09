鉅亨美股雷達：Lucid令市場憂心蔚來前景、Meta傳將設實體店介紹元宇宙概念

美股重要看點：

週三 (10 日) 美國將公布 10 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期 10 月 CPI 年增率將報 5.8%，將比 9 月的 5.4% 進一步上升。

聯準會當前仍然預估高通膨僅是短期現象，而市場經濟學家亦多數認為，隨著塞港持續、供應鏈缺料、薪資上升等三大因素，美國通膨率預估將在第四季仍將持續維持高檔。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 104.27 點，或 0.29%，收 36,432.22 點。

那斯達克指數上漲 10.77 點，或 0.07%，收 15,982.36 點。

標普 500 指數上漲 4.18 點，或 0.09%，收 4,701.71 點。

費城半導體指數上漲 46.8 點，或 1.25%，收 3,803.3 點。

今日重要總經數據：

美國 10 月 NFIB 小企業信心指數，市場預期 98.5，前值 99.1。

美國 10 月 PPI 年增率，市場預期 8.6%，前值 8.6%。

美國 10 月 PPI 月增率，市場預期 8.6%，前值 8.6%。

美國 10 月核心 PPI 年增率，市場預期 6.8%，前值 6.8%。

美國 10 月核心 PPI 月增率，市場預期 0.5%，前值 0.2%。

重要個股動態：

1. 蔚來汽車 (NIO-US)

由於近期 Lucid 高端車款受到市場廣泛關注，使得市場在蔚來汽車財報發布前相當敏感。

Lucid 上週開始交付首款產品 Lucid Air 夢幻版，電動汽車狂熱者在緊盯媒體，希望了解業內人士和消費者對這款產品的評論，迄今為止，Lucid Air 受到如潮好評。

《華爾街日報》本週早些時候發文表示，Lucid Air 是特斯拉值得尊敬的對手，而蔚來也在努力於中國市場超過特斯拉，因此，Lucid Air 受到好評，會讓蔚來投資者感到警覺。

此外，蔚來日前披露的數據顯示，儘管其他中國電動汽車廠商交車量還在增長，但蔚來 10 月份交車量出現暴跌。

雖然 Lucid 有很大潛力，但並不意味著投資者應當拋售蔚來股票，蔚來訂單依舊強勁，10 月份交車量暴跌可能是暫時的。

NIO 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Meta (FB-US)

《紐約時報》發文表示，Meta 在考慮開第一家實體店，用於展示虛擬實境 VR 頭盔、遠程會議設備等元宇宙產品，不過，目前展店時間尚未敲定。

Meta 目前重心正轉向打造元宇宙，用戶可以在其中社交、工作和娛樂，而開設第一家實體店的計劃，表明 Meta 也需要藉助實體世界展示元宇宙的潛力。

但《紐約時報》也指出，Meta 可能會取消開設實體店的計劃，Meta 目前銷售數款產品，Oculus Quest (將改名為 Meta Quest) 使用戶能夠了解其元宇宙概念。

據美媒報導，Meta 計劃在加州開設一家旗艦店，在公司改名前，Meta 曾有意將零售店稱作 Facebook 專賣店。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. Alphabet (GOOGL-US)

Alphabet 距離成為市值達到 2 兆美元的第三家公司只差一步之遙，在數位廣告復甦和雲端運算業務增長的推動下，今年以來 Alphabet 股價持續上漲，當前成為美國五大科技公司 (按營收計算) 中表現最好的公司。

Jacob 資產管理公司執行長 Ryan Jacob 表示，Alphabet 的增長媲美小公司，如果特斯拉市值能超過 1 兆美元，市值超過 2 兆美元的 Alphabet 估值並不高。

Ryan Jacob 指出，目前 Alphabet 本益比僅為 24 倍，對比特斯拉本益比高達 151 倍，是較為便宜的科技大型股之一，預計今年 Alphabet 營收將增長 40%，創下至少 10 年來的最高增速。