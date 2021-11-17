美元指數站上16個月新高 多名分析師看好美元持續走強

美元已經來到 16 個月的新高，分析師認為，聯準會接下來將被迫行動，並幫助美元再往上衝。

追蹤美元兌 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，周二 (16 日) 上漲 0.56% 至 95.94，是去年 7 月以來最高。

上周公布的 10 月 CPI 年增 6.2%，創下 31 年新高，同時已連續 6 個月超過 5%。許多分析師預計，在高通膨的背景下，聯準會將不得不提早升息，多數的預測落在明年 7 月。

美國銀行的每月調查顯示，投資者預計聯準會在 2022 年升息 1.5 次左右。

Rabobank 外匯策略主管 Jane Foley 表示，到 2022 年下半年聯準會將升息，並使歐元兌美元難有反擊機會。

高盛全球外匯共同主管 Zach Pandl 領導的分析團隊指出，聯準會提前收緊政策的前景，縮小了未來幾個月美元持續疲軟的空間。除非接下來通膨的降幅大於預期，讓聯準會有機會更長時間按兵不動，不然美元將在區間波動，特別是兌歐元。

其他投行更加看漲美元。瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 帶領的團隊認為，未來 1 年美元會升值，這很大程度上是由於聯準會可能升息，以及全球經濟增長放緩—這有利於美元，和實際利率的上升。

Haefele 指出，預計美元兌歐元、瑞士法郎和日圓將進一步走強，他們建議客戶做好強美元的準備。

與此同時，聖路易 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 呼籲，聯邦公開市場委員會在即將召開的會議上「更加強硬」，認為這將使政策正常化進程更加順暢。

相對地，舊金山 Fed 分行總裁戴利 (Mary Daly) 持鴿派觀點，認為聯準會在利率以對抗高通膨政策上，應該保持耐心。