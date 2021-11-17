溫哥華港聯外鐵路交通因洪水中斷 物流恐陷入混亂

《路透社》16 日報導，兩日來的集中性豪雨替加拿大西部的卑詩省 (British Columbia) 帶來洪水及土石流等嚴重災情，通往加拿大最大港口溫哥華港的鐵路交通全面中斷，以穀物、煤炭、碳酸鉀為主的物流可能陷入混亂。

加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail) 引述救災單位報導，已知目前在距離溫哥華約 160 公里遠的東北部村莊 Pemberton 附近有土石流發生，許多汽車被沖出馬路，也出現死傷災情。

該報向救難單位及俾詩省的警政單位請求評論，但是並沒有獲得答覆。

受到大規模洪水災情影響，加拿大兩大鐵路公司 Canadian Pacific Railway 和 Canadian National Railway 的部分行駛路線也被迫停駛。

溫哥華港務局的公關業務負責人表示，目前不僅是通往該港口的鐵路交通全面停擺，連接溫哥華的眾多主要道路以及高速公路也都遭到關閉。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 在首府渥太華表示，加拿大政府對於洪水災情感到非常擔憂，會盡一切力量給予援助。

溫哥華港單日平均的貨物進出金額超過 5.5 億加幣 (約新台幣 122 億元)，是汽車、生活必需品，以及其他各式各樣貨物流通的重要據點。