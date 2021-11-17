〈台幣〉出口商進場拋匯 貶幅縮小收27.815元

台股今 (17) 日續揚站穩 17700 點之上，攀近 4 個月新高，但股匯表現不同調，新台幣匯率失守 27.8 元關卡，一度貶至 27.845 元，不過，隨著出口商進場拋匯，帶動台幣貶幅收斂，終場收在 27.815 元，貶值 2.5 分，在亞幣中相對有撐。

美元指數近來走強，受到美國 10 月零售銷售數據強勁成長激勵，一度衝破 96 大關，亞幣應聲走貶，新台幣兌美元今天也以 27.84 元貶值開盤，最低來到 27.845 元一周低點，外資偏向匯出，但出口商隨之進場承接。

新台幣兌美元終場貶值 2.5 分，以 27.815 元作收，台北外匯市場成交值 8.37 億美元，元太外匯市場成交值 3.455 億美元，量能較前一日略減。

台指期今天拉高結算，加權指數終場上漲 70 點，收在全場最高 17764 點，成交值放大至近 4000 億元，金融族群及部分元宇宙、電動車概念股匯集資金，但外資終結連 3 買，小賣 2.28 億元。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.58%，歐元重貶 0.67%，日圓也重摔 0.54%，新加坡幣、韓元分別貶值 0.35%、0.22%，人民幣貶 0.16%，新台幣今天收盤則貶 0.09% 相對有撐。