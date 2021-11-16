億萬富翁：元宇宙可以投資 而且規模非常大

週一 (15 日) 私募股權公司 Thoma Bravo 聯合創始人 Orlando Bravo 受訪時表示，他認為元宇宙是可以投資的。

Bravo 週一受訪時提到：「元宇宙是 2021 年的當紅詞彙，不但可以投資的，而且規模會非常大，它是下一個尖端發展領域，就像剛起步的社群網路一樣。」

上月社群媒體巨擘臉書 (Facebook) 正式宣布更名為「Meta」，反映臉書將營運重心放在元宇宙 (Metaverse) 的雄心壯志，這讓元宇宙一詞成為人們關注的焦點。

元宇宙一詞最早出現在美國小說家尼爾・史蒂文生 (Neal Town Stephenson) 在 1992 年出版的作品《雪崩》(Snow Crash)。在這本小說中，元宇宙是一個集體虛擬共用空間，人們可以通過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡、手機、個人電腦和電子遊戲機進入人造的虛擬世界，在其中生活、工作和娛樂。

(圖片：AFP)

目前包括 Meta、微軟 (MSFT-US)、Roblox (RBLX-US)、和 Improbable 在內的數十家其他公司都站在「元宇宙」浪潮的風口上，嘗試打造能為元宇宙提供動力的軟體和硬體。

Bravo 管理資產超過 830 億美元，投資組合包括 40 多家軟體公司，網路安全公司 McAfee 和 Barracuda，以及企業軟體公司 Dynatrace。除了元宇宙，Bravo 也看好加密貨幣，他目前持有比特幣。

Bravo 稱：「怎麼可能不喜歡加密貨幣呢?」「加密是一個偉大的系統，無摩擦且分散的交易。年輕人想要自己的金融體系。所以它會一直存在下去。」

週一午盤截稿前，Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 2.50%，暫報每股 349.39 美元。Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.72%，暫報每股 295.52 美元。比特幣上漲 0.77%，暫報 64,219 美元。