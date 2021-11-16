台股持續震盪走高 結算日後台股萬八可期

<盤後分析>

台股今日持續橫向震盪，盤中最高來到 17708.1 點，終場收 17693.13 點，上漲 58.66 (0.33%)，成交量為 3,780.57 億，在籌碼方面，三大法人合計買超 89.99 億，其中外資買超 76.94 億元，投信買超 25.91 億，自營商則是避險逾 10 億元，在期貨未平倉方面，外資小幅回補 516 口空單，並且按照慣例，前五大交易人回補空單至 200 口以內。整體來看，今日台股維持在 17700 附近震盪，明顯是在觀望明日期貨結算日，台股目前仍為多頭格局不變，指數沿著 5 日線不斷上攻，等明日期指結算震盪過後，台股萬八可期。

<類股動向>

電子族群今天漲跌互見，台積電、聯發科皆小漲收紅，終場分別上漲 0.33%、0.98%，而二線晶圓代工族群，今日則是全數下跌，聯電、世界、力積電等都收黑微幅下跌。高速傳輸族群為今日盤面焦點，祥碩、威鋒電子、譜瑞 - KY、通嘉等今日都有不錯表現，唯獨創惟收黑下跌 1.65%，在元宇宙方面，今日呈現漲跌互見情形，指標股宏達電、威盛今日都持續下跌，主要是漲台積電、玉晶光、驊訊等先前落後補漲的股票。

在低軌衛星方面，台揚、建漢、耀登等也都有 7% 以上漲幅，而第三代半導體的嘉晶因昨日法說釋放利多，今日股價強攻漲停，另外我近期會特別關注記憶體以及集團作帳相關個股，其中華邦電、華新、宏捷科、中美晶、立衛等集團股未來都可多加留意。

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