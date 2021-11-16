美股重點新聞摘要2021年11月16日

今日操盤前瞻

美國 10 月零售銷售

歐元區第三季 GDP

美股財報：沃爾瑪、家得寶

拜登簽 1 兆美元基建法案 完成立法程序

美國總統拜登 (Joe Biden) 周一（15 日）簽署延宕已久的 1 兆美元基建法案，完成立法程序，為民主黨龐大經濟議程的第一部分畫上圓滿的一筆，並任命前紐奧良市長 Mitch Landrieu 負責基建法案的執行作業。閱讀全文...

馬斯克口無遮攔 特斯拉「熊出沒」

在上週暴跌 15.4% 後，週一 (15 日) 隨著馬斯克可能持續賣股的猜測之下，特斯拉股價續跌，還一度跌入熊市。閱讀全文...

交易員警告：特斯拉、輝達、微軟股價衝太快 近期恐回落

紐約投資公司 Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 日前在 CNBC 的「Trading Nation」節目上表示，特斯拉、輝達、微軟三檔股價衝太快，近期可能回落。閱讀全文...

運價陷兩年最大單周跌幅 但美西塞港預估至少持續到明年 2 月

跨太平洋航線運價上周共下滑逾四分之一，是兩年來最大單周跌幅，顯示對亞洲出口商品的龐大需求正在減緩，但海運業主管表示，美國港口壅塞情況至少到明年 2 月的農曆新年都無法改善。閱讀全文...

VanEck 比特幣期貨 ETF 將於 11/16 上市 全美價格最低

VanEck 將在周二（16）日推出「VanEck 比特幣策略期貨 ETF」（VanEck Bitcoin Strategy ETF），交易代號「XBTF」，管理費用比目前上市的兩檔比特幣期貨 ETF 還要便宜。閱讀全文...

不只特斯拉 大賣空本尊放棄做空 ARK 基金、美債 ETF

最新資料顯示，電影「大賣空」主角原型、放空次貸泡沫成名的貝瑞 (Michael Burry) 現階段除了大幅放棄做空特斯拉外，還回補方舟投資 (ARK) 的 ARK 創新 ETF，以及 20 年期美債 ETF 的空頭部位。閱讀全文...