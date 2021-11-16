〈台股盤前要聞〉聯發科重登千金股、漢磊嘉晶大擴產 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，聯發科登台股市值第二大，重返千金俱樂部行列；漢民集團旗下晶圓代工廠漢磊與轉投資磊晶廠嘉晶宣布大擴產，未來 2-3 年 SiC 產能將大增 7 倍以上。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

聯發科重回台股市值第二大 再擠進千金俱樂部

手機晶片龍頭聯發科 (2454-TW) 本周將發布 5G 旗艦新品，昨 (15) 日買盤卡位，推升股價大漲近半根，最高衝上 1035 元，不僅重返千金俱樂部，也創半年新高，市值 1.65 兆元，擠下鴻海 (2317-TW) 的 1.52 兆元，重回台股第二大。閱讀全文...

漢磊、嘉晶大擴產 SiC 產能將大增 7 倍以上

漢民集團旗下漢磊 (3707-TW) 與轉投資磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 昨 (15) 日共同召開線上法說，並宣布將啟動擴產，未來 2-3 年共將投入約 1.2 億至 1.5 億美元 (約合新台幣 33 至 41 億元)，大舉擴增 SiC、GaN 產能，屆時兩家公司 SiC 產能均可望較目前成長 7 倍。閱讀全文...

康控 - KY 提列預期信用減損 Q3 每股大虧 17.49 元 前三季虧掉 2 股本

康控 - KY(4943-TW) 昨 (15) 日公告第三季財報，由於與銷貨客戶存在產品品質與責任歸屬認知上的差異，因此提列 26.3 億元預期信用減損，導致單季稅後虧損來到 27.38 億元，每股虧損 17.49 元；累計前三季虧損擴大至 31.51 億元、每股虧損 20.13 元。閱讀全文...

獲頒臺大名譽博士 蔡明介：選擇並勇敢走過的路最踏實

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介昨 (15) 日出席臺灣大學創校 93 年校慶，並獲頒臺大名譽博士，致詞內容指出，以台灣現今社會的發展水準，年輕人選擇比以往更多元，只要努力探索，朝著能發揮自己長處、完成工作時有成就感，就是對的方向，「自己選擇並勇敢走過的路最踏實」。閱讀全文...

嘉晶明年營收再雙位數成長 元宇宙是不錯的機會

嘉晶 (3016-TW) 昨 (15) 日表示，部分客戶訂單已看至明年底，明年將持續調漲價格，對展望樂觀看待，營收估將雙位數成長、毛利率也續揚，並看好元宇宙推升伺服器需求，對化合物半導體是不錯機會。閱讀全文...

台泥 2030 年 NHOA 營收目標成長 15 倍 南歐充電樁市占 15%

台泥 (1101-TW) 昨 (15) 日召開法說，對於外界關注的綠能、儲能布局，董事長張安平也對外揭櫫進度，儲能子公司 NHOA 的十倍成長計畫，預計 2030 在南歐充電樁市場達到 15% 市占率，營收將是 2022 年的 15 倍。閱讀全文...

楊金龍：通膨干擾美國可能提前升息 國內物價壓力 Q1 後回穩

台灣央行總裁楊金龍昨 (15) 日赴立院財委會備詢，對於立委關注的通膨議題，楊金龍認為，美國聯準會升息時點可能提前，至於國內通膨壓力是暫時性，看法並未改變，預料國內物價上漲壓力到明年第一季前「會稍微高一點」，之後逐漸回穩。閱讀全文...

高雄國賓危老改建 將轉型飯店式服務豪宅

連鎖飯店業者國賓 (2704-TW) 昨 (15) 日發布重訊公告，與厚生 (2107-TW) 和大陸建設簽訂高雄國賓合作開發案契約書，將重新打造飯店加飯店式服務豪宅，同時保留國賓具競爭力的餐飲品牌，例如榮獲米其林一星的 A CUT 牛排館。閱讀全文...

錸寶電池儲能業務布局發酵 明年營收貢獻拚翻倍

PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 昨 (15) 日召開法說，展望未來，錸寶看好電池儲能業務成長性優於 PMOLED，同時因應半導體客戶對不斷電系統 (UPS) 需求，正積極擴大產能，也規劃進一步布局儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC)，估明年電池儲能事業營收將較今年翻倍，營收占比也將與 PMOLED 達約各半。閱讀全文...

中鋼 12 月盤價平均調降 1.65% 近 1 年半首見月盤走跌

中鋼 (2002-TW) 昨 (15) 日開出 12 月內銷鋼品月盤，由於中國寶武鋼以及越南河靜等鋼廠盤價走跌，衝擊亞洲行情及市場信心，國內產業也持續面臨庫存去化等壓力，經考量後，中鋼決議 12 月盤價平均調降 1.65%，是近 1 年半首見月盤走跌。閱讀全文...