〈漢民集團法說〉嘉晶明年營收再雙位數成長 元宇宙是不錯的機會

嘉晶 (3016-TW) 今 (15) 日表示，部分客戶訂單已看至明年底，明年將持續調漲價格，對展望樂觀看待，營收估將雙位數成長、毛利率也續揚，並看好元宇宙推升伺服器需求，對化合物半導體是不錯機會。

漢民集團旗下漢磊 (3707-TW) 與轉投資磊晶廠嘉晶今日共同召開線上法說，董事長徐建華指出，化合物半導體業務已損平，預期在持續擴大 6 吋規模下，獲利有機會持續提升，第四季營收可望略優於第三季，但因有年度歲修，且考量明年將擴產，歲修期間拉長，毛利率可能略低於第三季。

總經理孫慶宗預估，今年營收將年增 20-25%，明年多數訂單能見度已達上半年，部分甚至看到年底；由於再生能源、電動車、5G 與資料中心需求帶動，化合物半導體與 MLBL 營收將成長超過 5 成。

徐建華也說，今年按照計畫依成本與客戶需求調整價格，估明年將持續調漲趨勢，會盡量與客戶商談。

至於備受市場關注的元宇宙應用，孫慶宗表示，相關應用主要與資料中心伺服器需求連結，用電量將大增，化合物半導體在降低能耗上扮演關鍵。

徐建華也說，未來元宇宙對伺服器需求會非常強勁，又要節能減碳，傳統矽架構無法滿足需求，對化合物半導體來說有不錯的機會，特別是 GaN 較矽基半導體能源效率大幅提升，對嘉晶是不錯的機會。

整體而言，徐建華看好，5G、節能、元宇宙及電動車等，對電源需求持續成長，嘉晶布局化合物半導體多年，營運可望再創佳績，未來幾年會持續增加布局與投資，迎接產業爆發性成長商機。