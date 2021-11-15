外資連二買台股 獨鍾航空雙雄、金融族群

台股今 (15) 日在 IC 設計族群、元宇宙、低軌衛星題材領軍突圍下，終場大漲百點，收在 17634.47 點，三大法人合計買超 57.9 億元，外資更連續買超兩個交易日，今日再加碼 54.38 億元，並鎖定航空雙雄、金融族群，內外資更同步青睞長榮航，合計加碼近 4 萬張。

期貨方面，外資今日減碼 1425 口空單，空單未平倉口數降到 15579 口，投信也減少 297 口空單，空單未平倉口數來到 1653 口，自營商則減碼 709 口多單，多單未平倉口數來到 15500 口。

外資連兩個交易日加碼台股，觀察外資買超標的，獨鍾航空雙雄、金融族群，長榮航、華航分別獲買超 30648、10263 張，買超金額達逾 10.64 億元，金融股中，玉山金 14648 張、國泰金 10605 張、中信金 8768 張、台新金 5519 張，其他買超標的還包含大同、廣達、誠美材、偉詮電等。

賣超方面，外資大砍開發金 25839 張居冠，佳世達、光磊也各有 15036 張、11422 張，仁寶、欣興、宏達電、長榮也都有萬張以上，其他賣超標的還包含中鋼、中信中國高股息、國喬等。

投信也與外資同調，加碼長榮航 9496 張居冠，華邦電 8568 張則居次，第一金 2742 張、金居 1759 張、順德 1118 張、華票 1117 張、統一 1028 張等均破千張，其他則依序為台泥、光罩、新唐。

投信前十大賣超，則集中電子權值股，晶圓雙雄聯電、台積電皆上榜，分別遭砍 1732 張、1207 張，鴻海也有 841 張，其他賣超標的還包含強茂、台半、陽明、奇鋐、合勤控、欣銓、友達等。