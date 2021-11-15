【台股龍捲風】元宇宙蔓延漲到光學 低軌衛星也全力噴發 建漢、台揚攜手射向宇宙

拜習會美東 15 日晚間登場 (即台北時間 16 日上午) 舉行美中元首視訊峰會，兩國元首將討論 美中競爭的方法，以及符合兩國利益方面的合作方式，公布的數據方面，美國密大 11 月消費者信心數據報 66.8，出人意料地跌至 10 年低點，但在 Meta 和 Alphabet 等大型科技股領漲之下，週五 (12 日) 美股主指數還是能收紅！

外資買超 54.35 億元，投信買超 3.6 億元，自營商賣超 0.05 億，台幣持續升值，台股還會續漲嗎？永誠投顧徐照興分析師表示，目前加權日 KD 黃金交叉，持續大漲，連 OTC 也出現黃金交叉，中小型個股也壓不住了？所幸道瓊目前還死亡交叉，希望每股可以回檔深一點，讓台股有低點可以布局！所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續劇看 (日更) https://youtu.be/RJFtObWVBk0

矽智財：從高價股的力旺 (3529-TW) 漲到創意 (3443-TW)、 智原 (3035-TW) 、愛普 (6531-TW)、 凌陽 (2401-TW)、世芯 (3661-TW) 等，這族群無疑就是台積電漲價直接受惠股，今天晶心科 (6533-TW) 表現最強，接者 IC 設計的: 創維 (6104-TW)、研通 (6229-TW)、安國 (8054-TW)、九暘 (8040-TW)、笙泉 (3122-TW)、晶焱 (6411-TW) 全數噴出。

再來看美國的 TESLA，對應看到台股的車電：

TESLA 由於馬斯克賣股，導致短線出現回檔修正，目前來到 10 月 25 日大量區及上升月線防守區，能不能震盪後再攻，就看這裡守不守的住，對應到台股相關概念股，也都是觀察 20MA 即可！

電池股的美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 、聚合 (6509-TW) 昨漲勢無法延續，目前 3 檔個股皆可以 10 月 26 日大量區的價格來觀察轉強轉弱訊號！今天 3 檔個股均拉尾盤，再觀察

連續性！

接下第三代半導體：漢磊 (3707-TW) 、嘉晶 (3016-TW)，今天一樣 20MA 有守，出現長紅棒。「整流二極體」德微 (3675-TW)、朋程 (8255-TW)、強茂 (2481-TW)，表現較弱(均在 20MA 之下) 還不急著接回。

然後就是我們提早佈局的「元宇宙」概念股：威盛 (2388-TW)今開高走低，宏達電 (2498-TW)遇亂流 ，但位速 (3508-TW)持續漲停，帶動中光電 (5371-TW) 拉高漲停，今天連光學的今國光 (6209-TW) 亞光 (3019-TW) 都拉漲停，這族群要多加凌陽 (2401-TW)、凌通(4952-TW) 一起來追蹤 ，喜歡大規模操作題材股的人，可來 TG：https://t.me/imoney168

而有來拿「低軌衛星」資料的人，上周就已漲一波了，今天再度噴出，表格的第 3 檔就是昇達科 (3491-TW) 已飆到 180 元了，其他的台揚 (2314-TW) 漲停，同欣電 (6272-TW) 漲停 https://youtu.be/e1dCfZYiXe8 。

公準 (3178-TW) 大漲、康舒 (6282-TW) 大漲、昇貿 (3305-TW)8%、騰輝 (6672-TW) 大漲、 翰荃 (8103-TW)、系統電 (5309-TW) 漲停、仲琦 (2419-TW) 大漲、金寶 (2312-TW)，也持續看好，另全訊 (5222-TW) 持續創高。其他 PA 三雄穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 震盪壓回量縮就是機會！

近期隨者 5G、TESLA、元宇宙等題材，大家賺翻了，那還有沒有新族群是有機會的，請大家不妨留意「網通概念股」，筆者已整理相關概念股表格放在我們的 FB 有需要的好友可自行加入。

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今日指上漲 116 點，元宇宙飆翻天，IC 設計、低軌衛星也上來了，大家都有機會，好好把握第 4 季的行情。

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