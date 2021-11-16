一站購足建材用品! 科定企業滿足各式裝潢需求

科定企業 (6655-TW) 為業界唯一垂直整合上下游製程、產銷一條龍的環保健康建材品牌，把關品質並自建營銷通路，不斷地研發創造符合消費者需求的產品，讓環保無毒產品銷至國內外飯店、公設建案等各式裝潢市場。為提供更全方位的採購服務，科定企業推出一站式建材購物，滿足多元的裝潢需求。

室內裝修、裝潢總是跑好多家店，材料才能齊全，為提升採購的便利性，科定企業看準一站式建材市場，提供一應俱全的木建材用品，除了木皮板、木地板、批批板等表面裝飾材料，其他裝修用品像是白膠、修邊刀、修邊鋁條皆有販售，今年 10 月更推出低甲醛高強度木心板，嚴選承載耐重的健康底材，穩固的結構提高板材耐用年限，打造健康安全兼具的優質產品。科定企業提供便捷的一站式購足服務，簡化四處採買建材的流程，從表面材料、底材到裝修用品都可以直接在 KD 完成，採買裝潢建材一次搞定。

科定推出低甲醛高強度木心板 (圖：科定企業提供)

為帶給客戶創新服務的體驗，科定企業表示，今年年底官網即將上線「產品選材系統」，搭上網路應用技術的趨勢，掌握行銷新常態管道，以 3D 建模擬真實景，提供虛實整合的用戶選材體驗，五種場景任意變換百樣木地板、木皮板材質，模擬實體成品樣貌，線上展示商品實際應用的效果，整合線下看樣體驗，隨時隨地在線挑選，為客戶提升看樣的便利性。

科定產品選材系統客廳場景 (圖：科定企業提供)

科定企業以嚴謹細心的態度，專注於環保健康建材的生產與應用，持續推出塗裝木皮板、KD 木地板、環保櫥櫃板、KD 定製櫃四大產品系列，產品皆通過國際認證標章，全品項堅持選用 F1 最高等級低甲醛夾板，為消費者的居家安全再升級，打造健康無毒的居住環境。