〈台股盤後〉IC設計、元宇宙題材火熱 大漲百點攀逾三個月高點

台股今 (15) 日在 IC 設計族群、元宇宙、低軌衛星題材領軍突圍下，大漲百點，其中，IC 設計龍頭聯發科大漲近 5%，重回千元大關，帶動大盤終場大漲 116.34 點或 0.66%，收在 17634.47 點，攀上近三個月新高，成交量則達 3764.63 億元。

電子權值股今表現平淡，晶圓雙雄台積電、聯電維持盤上小漲格局，鴻海則在盤下震盪，反觀 IC 設計族群在聯發科領軍帶動下，創惟、九暘、揚智、鈺太、晶焱、晶心科、茂達等均亮燈漲停。

高價股表現也不俗，隨著聯發科重返千元大關，盤面上再現 11 千金，其中，AES-KY 漲幅超過 9%，旭準、祥碩也漲近半根停板，股后信驊、力旺、譜瑞 - KY 等也都在盤上表現。

盤面上元宇宙題材持續延燒，雖然宏達電、威鋒電子午盤過後遇壓回測平盤，但包含中光電、驊訊、位速等元宇宙概念股均再度攻上漲停價位，亞信、光磊、智崴、健策、義隆、瑞昱漲幅也均超過 3%。

另一方面，低軌衛星題材也是盤面資金追捧對象，同欣電、金居、系統電、台揚、建漢、昇達科、燿華同步攻上漲停價位，也帶動昇貿、仲琦漲幅超過半根停板。

隨著上市櫃公司第三季財報將在今日全數公布完畢，大盤也將進入財報空窗期，預期包含元宇宙、低軌衛星等題材仍將持續發燒，續居盤面主流，此外。本周包含拜習會、多家上市櫃公司法說會展望，也將影響台股未來盤勢變化。