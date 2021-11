〈台泥法說〉張安平談氣候變遷「水泥業站在生命第一現場」 承擔減碳責無旁貸

台泥 (1101-TW) 董事長張安平今 (15) 日在法說會前致詞時指出,今天的氣候災害,是人類打造繁榮的副作用漸漸浮現、失衡的大自然對人類的反撲;而與人類文明與大自然息息相關的水泥業「站在生命的第一現場」,本身要減碳以外,也要幫助社會及其他的產業減少碳排放,承擔以及堅定的行動責無旁貸。

張安平表示,自然界本來是一個自給自足的、恆定的循環供應鏈,但人類數量已經劇烈增長,雖然不斷進步的科技供給多數人要求的生活,也使得人類所耗費的資源,早已遠遠超過生存的基本需求,當人類享受這從未有過的美好生活,背後的代價就是生態循環被打破的「失衡」,人與地球、與大自然的失衡。

而水泥是人類文明裡面,累積超過 90% 重量的基石,沒有一種產業,能提供現代社會如此堅實的重要性,兩百年前水泥回應了人類基礎建設的需求,兩百年後水泥背負的是當代迫在眉睫的減碳義務;COP26 協議近世界上二百國的也要求各國在 2030 減碳 50%,水泥承諾的是 2050 的碳中和目標。

張安平更比喻,失控的碳排放就是當今世代的大洪水,而 NHOA 源出聖經中的諾亞,是台泥在能源產業播下的種子開始萌芽。New HOrizons Ahead,是航向人類永續發展未來的航路上,最先浮現眼前的地平線,這一代人必須寫下面對它的故事,從下一個世代手中借來的地球,必須完整歸還。

最後,張安平也引用德國哲學家黑格爾 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 的話,「一個民族有一群仰望星空的人,他們才有希望」(A Nation is hopeless unless it has people who look up at the stars with lively interest.)。